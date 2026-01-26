Przerażające sceny podczas Australian Open. "Zostali uwięzieni"

Polscy kibice tenisa w styczniu w miarę możliwości spędzają poranki z włączonymi transmisjami z kortów Australian Open. Niektórzy lecą na Antypody, by na własnej skórze przekonać się, jakie emocje towarzyszą turniejowi. Podczas zmagań nie brakuje nieprzewidzianych sytuacji. O takich rozpisują się media.

Chaos podczas Australian Open. Media donoszą

"W sobotę podczas Australian Open doszło do przerażających scen, ponieważ turniejem wstrząsnął tłum kibiców. Widzowie, w tym dzieci i starsi fani na wózkach inwalidzkich, zostali uwięzieni na John Cain Arena przez około 40 minut, gdy przed ostatnim meczem Stana Wawrinki na turnieju zapanował chaos" - czytamy na stronie news.com.au.

W Melbourne Park tego dnia pojawiło się 78 915 widzów, a przez upały zdecydowano się zawiesić mecze na zewnętrznych kortach. Jak piszą australijskie media powołujące się na tamtejsze biura meteorologiczne, temperatura osiągała nawet 38,5 stopni Celsjusza.

"Ogromne zapotrzebowanie na bilety i ekstremalne warunki doprowadziły do przerażających scen po sesji dziennej w 'The People's Court'. John Cain Arena była jedynym obiektem, na którym widzowie posiadający przepustki terenowe mogli oglądać tenis, gdy dach był zamknięty podczas pięciosetowego epickiego meczu Lorenzo Musettiego z Tomasem Machaciem. Obiekt ma pojemność ponad 10 tys. widzów" - tłumaczy wspomniane wyżej źródło.

Chaos zapanował w momencie, gdy kibice porannej sesji opuszczali obiekt, zaś w kolejce ustawili się fani chcący dostać się na arenę o 17:00.

"Doszło do przerażających scen, gdy widzowie zostali uwięzieni w tłumie ludzi próbujących opuścić obiekt, podczas gdy inni próbowali wcisnąć się do foyer stadionu, aby dołączyć do kolejki. Osoby opuszczające sesję dzienną musiały przebywać w bałaganie nawet przez 40 minut. Sytuacja stała się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy niektórzy rozgniewani widzowie zaczęli konfrontować się z personelem ochrony" - relacjonuje news.com.au.

Źródło wprost napisało o tym, że kibice krzyczeli do członków ochrony. Warto przypomnieć, że tylko do niedzielnej sesji wieczornej turniej obejrzało blisko 765 tysięcy kibiców.