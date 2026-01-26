2022 i 2025 rok - to wtedy Iga Świątek notowała najlepsze wyniki podczas Australian Open. Dwukrotnie była w stanie awansować do półfinału. Niestety na tym etapie uległa odpowiednio Danielle Collins i Madison Keys. W tym sezonie Polka chce nie tylko powtórzyć te wyniki, ale i je pobić, wygrywając w finale. Jeśli tego dokona, wówczas zgarnie Karierowego Wielkiego Szlema - takim osiągnięciem może pochwalić się tylko garstka tenisistek.

Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał Australian Open. Rywalką faworytka lokalnej publiczności

Świątek zameldowała się już w czwartej rundzie Australian Open. Nie bez problemów, ale jednak pokonała Yuan Yue oraz Marie Bouzkovą, nie tracąc seta. O wiele więcej kłopotów miała z Anną Kalińską. W starciu z Rosjanką jedną partię straciła, ale ostatecznie była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na własną stronę - 6:1, 1:6, 6:1. Teraz przed nią kolejne, być może również wymagające spotkanie. W 1/8 finału zmierzy się z Maddison Inglis.

To kwalifikantka i 168. zawodniczka światowego rankingu. Do czwartej rundy awansowała, pokonując Kimberly Birrell oraz Laurę Siegemund, a także korzystając na walkowerze Naomi Osaki. Będzie to drugi pojedynek Świątek i Inglis w historii. Po raz pierwszy panie spotkały się przed pięcioma laty, przy okazji drugiej rundy turnieju w Adelajdzie. Wówczas Polka oddała Australijce ledwie cztery gemy.

Od tego czasu wiele się zmieniło, a kariera Świątek nabrała kosmicznego tempa. Wygrała wiele turniejów, w tym wielkoszlemowych, przez 125 tygodni przewodziła stawce. Takimi sukcesami Inglis nie może się pochwalić, więc nic dziwnego, że faworytką do awansu do ćwierćfinału tegorocznego Australian Open będzie nasza rodaczka. - Mam nadzieję, że nie będziecie dla mnie zbyt brutalni - śmiała się Świątek, zwracając się do lokalnej publiczności.

Australian Open 2026. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Maddison Inglis? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz Igi Świątek z Maddison Inglis odbędzie się w poniedziałek 26 stycznia. Początek najwcześniej o godzinie 9:00 czasu polskiego. Panie zmierzą się na legendarnej Rod Laver Arenie. Transmisję przeprowadzi Eurosport. Stream będzie dostępny na HBO Max, na platformie Polsat Box Go i w Playerze. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.