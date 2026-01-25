Powrót na stronę główną

Trener Sabalenki skończył z podbitym okiem. Powód może zdziwić

Aryna Sabalenka w dwóch setach 6:1, 7:6 (7-1) pokonała Victorię Mboko. Triumf pozwolił Białorusince zameldować się w ćwierćfinale Australian Open. W trakcie meczu uwagę na sobie skupiał trener przygotowania fizycznego tenisistki, Jason Stacy. Szkoleniowiec pojawił się na korcie z podbitym okiem i napisem "lubię ból". Sprawę wyjaśniła Sabalenka, oto powód.
Aryna Sabalenka Jason Stacy
Aryna Sabalenka jest już w ćwierćfinale Australian Open. Liderka światowego rankingu w czwartej rundzie w dwóch setach wygrała z Victorią Mboko 6:1, 7:6 (7-1). O półfinał wielkoszlemowego turnieju Białorusinka powalczy z Ivą Jović. 

Trener Sabalenki pojawił się na korcie z podbitym okiem i napisem "lubię ból". Oto powód 

Duże emocje w trakcie ćwierćfinałowego spotkania wzbudził trener przygotowania fizycznego Sabalenki, Jason Stacy. Amerykanin pojawił się na korcie z podbitym okiem, pod którym pojawił się napis "lubię ból". Sprawę wyjaśniła jego podopieczna. 

"Bawiliśmy się takim elastycznym kijem na siłowni. Ja lubię ból na korcie, a on poza nim. Tacy jesteśmy, zawsze się razem dobrze bawimy. Wszystko jest w porządku, rana goi się bardzo szybko" - powiedziała Sabalenka, cytowana przez brytyjski "Express". 

Sabalenka i Stacy są znani z zabawnych rytuałów przedmeczowych 

To nie pierwszy raz kiedy Aryna Sabalenka i Jason Stacy zszokowali fanów tenisa. Duet jest znany z zabawnych rytuałów przedmeczowych. W przeszłości Białorusinka złożył podpis na łysej głowie swojego trenera, taki zabieg miał zapewnić szczęście podczas turnieju. Szkoleniowiec kiedyś również pokazał się na meczu z tymczasowym tatuażem tygrysa na głowie.

O ćwierćfinał Sabalenka powalczy z zaledwie 18-letnią rywalką. Iva Jovic w czwartej rundzie wyeliminowała Julię Putincewą, wygrywając gładko, w dwóch setach 6:0, 6:1. Białorusinka to mistrzyni Australian Open z 2023 i 2024 roku. W poprzednim sezonie liderka rankingu WTA w finale musiała uznać wyższość Madison Keys. 

