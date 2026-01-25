Oficjalnie. Gwiazda wycofuje się z AO! Oto powód

Novak Djokovic jak burza przechodzi przez kolejne rundy tegorocznego Australian Open. W meczach z Pedro Martinezem, Francesco Maestrellim oraz Boticiem van de Zandschulpem nie stracił ani jednego seta. W czwartej rundzie los przyniósł mu pojedynek z 20-letnim Jakubem Mensikiem

Serb został uznany za faworyta tego spotkania. Młody Czech wdarł się do czołowej dwudziestki rankingu, a trwające Australian Open to jego najlepszy występ na Wielkim Szlemie. Jego największym sukcesem w karierze jest zwycięstwo w zeszłorocznym turnieju w Miami. W finale pokonał... Djokovicia. Do kolejnego starcia miało dojść w poniedziałek.

Novak Djokovic w ćwierćfinale

Okazuje się jednak, że dla Djokovicia będzie to dzień wolny. Czech wycofał się bowiem z turnieju. "Trudno jest napisać taką wiadomość. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, bym mógł kontynuować grę. Niestety, muszę wycofać się z Australian Open z powodu kontuzji mięśni brzucha, która pogłębiła się w ostatnich meczach. Po rozmowach z teamem i lekarzami postanowiliśmy, że nie wyjdę jutro na kort" - napisał Mensik na swoim Instagramie.

Czech po raz pierwszy w karierze dotarł tak daleko w Wielkim Szlemie. "Chociaż jestem zawiedziony, mój pierwszy awans do czwartej rundy Australian Open to coś, co będę pamiętać na długo. Czułem mnóstwo dobrej energii od kibiców. Atmosfera w Melbourne była naprawdę fantastyczna" - czytamy.

Młody Czech dziękuje kibicom

Mensik w swoim oświadczeniu zwrócił się również do swoich najbliższych, a także podziękował australijskiej publice za doping. "Dziękuję rodzinie, zespołowi oraz bliskim za to, że są ze mną na każdym kroku. Dziękuję też za wiadomości ze wsparciem - one mnóstwo dla mnie znaczą. Teraz czas, żeby wrócić do pełni zdrowia. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by szybko wrócić na kort" - zakończył Czech.

Tym samym Novak Djokovic awansował do ćwierćfinału Australian Open. Jego rywal zostanie wyłoniony w poniedziałek. Serb czeka na zwycięzcę pojedynku Lorenzo Musettiego z Taylorem Fritzem. Rozpoczęcie tego spotkania zaplanowane jest na poniedziałek o godzinie 4 naszego czasu.