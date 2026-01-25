100 minut i koniec! 20-latek zmiótł Miedwiediewa z kortu

20-letni Learner Tien nie był faworytem starcia z Daniłem Miedwiediewem. Wchodząca gwiazda amerykańskiego tenisa wdarła się już do czołowej "trzydziestki" światowego rankingu. Młody Amerykanin w zeszłym roku dotarł do 4. rundy Australian Open i powtórzył ten wyczyn w bieżącym sezonie, jednak poza tym nie osiągnął wiele w turniejach wielkoszlemowych.

Co innego Rosjanin. On na koncie ma zwycięstwo w US Open, a w Melbourne aż trzykrotnie docierał do finału. Co prawda w ostatnich miesiącach jego forma pozostawia sporo do życzenia, jednak wciąż należy do światowej czołówki. Na Australian Open został rozstawiony z numerem 11.

Koszmar Miedwiediewa! 0:6

Już początek meczu wskazywał na to, że na korcie Margaret Court może dojść do niespodzianki. Learner Tien błyskawicznie przełamał Miedwiediewa. Wyszedł na prowadzenie 40:0 i wykorzystał drugiego break pointa. W dalszej części partii obaj tenisiści spokojnie utrzymywali swoje serwisy. Tylko w jednym gemie grano na przewagi, ale Tien nie dał Rosjaninowi nawet jednej okazji na przełamanie. Amerykanin wygrał partię 6:4.

Druga partia była prawdziwym koncertem młodego Amerykanina. Miedwiediew miał tylko dwie piłki na wygranie gema - obie przegrał. Popełnił sześć niewymuszonych błędów przy zaledwie jednym Tiena. 20-latek posłał też aż 13 winnerów. Wygrana do zera była w pełni zasłużona.

Sensacja stała się faktem

Trzeci set był kontynuacją drugiego. Rosjanin przegrał oba swoje gemy serwisowe i nagle Tien był już tylko dwa gemy od zwycięstwa w meczu. W piątym było już 40:40, ale Amerykanin nie miał nawet break pointa. Miedwiediew przerwał tym samym serię aż 11 zwycięskich gemów 20-latka. Poszedł za ciosem, przełamując go, a później znów utrzymał swój serwis. Był to jednak łabędzi śpiew. Learner Tien opanował emocje. Mecz zamknął tak samo, jak go otworzył - prowadził 40:0 w gemie serwisowym Miedwiediewa i wykorzystał drugiego break pointa. Tym razem była to też piłka meczowa.

W ćwierćfinale Learner Tien zmierzy się z rozstawionym z numerem 3. Alexandrem Zverevem. Niemiec w trzech setach pokonał Argentyńczyka Francisco Cerundolo.