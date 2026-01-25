Trener Świątek powiedział wprost ws. wahań formy. "Zapaść jakościowa"

Iga Świątek jest już w czwartej rundzie Australian Open. Polka wywalczyła awans do tego etapu rozgrywek dzięki zwycięstwu 6:1, 1:6, 6:1, z Anną Kalinskają. Wiceliderka rankingu WTA kapitalnie rozpoczęła spotkanie, w drugim secie przyszedł jednak spory kryzys. Świątek wróciła do znakomitej gry w trzecim secie, ponownie zwyciężając do jednego.

Trener komentuje wahania formy Świątek. Nie ma wątpliwości

Duże wahania formy w ostatnim spotkaniu mocno rzucają się w oczy. W rozmowie z Eurosportem dyspozycję Świątek w meczu z Kalinskają skomentował jej trener przygotowania fizycznego, Maciej Ryszczuk.

- Czy emocje już opadły? Tak, było lekko podwyższone ciśnienie w drugim secie, ale Iga miała w miarę pod kontrolą mecz. Wiedziałem, że raczej odbuduje się, choć nie jest łatwo wygrywać, jak wszystko idzie dobrze, ale w trudniejszych momentach. W chwili, nazwijmy ją "zapaścią jakościową", żeby się z tego szybko podnieść i Iga to super zrobiła - podsumował spotkanie z Kalinską Ryszczuk, w rozmowie z Eurosportem.

Ryszczuk ocenił dyspozycję fizyczną Świątek

Trener Ryszczuk został również zapytany przez Eurosport o dyspozycję fizyczną Igi Świątek, po trzech rundach tegorocznego Australian Open. Szkoleniowiec podkreślił, że tenisistka po ciężkim okresie przygotowawczym stopniowo się rozkręca.

- Dobrze. Myślę, że z meczu na mecz się rozkręca. Mieliśmy dosyć mocny okres przygotowawczy. Powiedziałbym, że jeden z cięższych. Mam nadzieję, że teraz będzie nam to wszystko oddawało i wydaje mi się, że widać to na korcie. Iga zyskuje pewność siebie. Fizycznie też pokazuje, że jest w stanie wytrzymać warunki panujące w Melbourne - podkreślił Ryszczuk, w rozmowie z Eurosportem.

Iga Świątek w meczu czwartej rundy Australian Open zagra z Maddison Inglis. Raszynianka wyjdzie na kort na początku sesji wieczornej w Melbourne, około godziny 9:00 rano polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.