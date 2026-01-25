Celt zobaczył, co Świątek zrobiła z Rosjanką. "Bardzo niepokojące"

Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Australian Open po zwycięstwie nad Anną Kalinską 6:1, 1:6, 6:1. Pierwszy i trzeci set przebiegły po myśli Polki. Wiceliderka światowego rankingu pokazała naprawdę dobry poziom, nie dając rywalce najmniejszych szans. Druga partia była jednak zupełnym przeciwieństwem pozostałych.
Kallinska zaczęła grać lepiej, a rozwiązania Świątek przestały działać. 24-latka była wyraźnie sfrustrowana takim obrotem spraw. Tym bardziej że sama nie do końca rozumiała co zmieniło się między pierwszym a drugim setem.
Wydaje się to być typowym scenariuszem meczów Świątek na początku bieżącego sezonu. Już podczas United Cup gra Polki nie zachwycała, czego efektem były porażki z Coco Gauff oraz Belindą Bencic. O ile w Australian Open Polka wciąż wygrywa, tak o pewnym i bezapelacyjnym zwycięstwie można mówić jedynie w przypadku meczu drugiej rundy z Marie Bouzkovą (6:2, 6:3).
Zobacz też: Przebiła Świątek i Sabalenkę w AO! Oto najpopularniejsza tenisistka na świecie
Na otwarcie turnieju chińska kwalifikantka Yue Yuan doprowadziła do tie-breaka w pierwszym secie, prowadząc w tej partii nawet 5:3, a trzecia runda przyniosła ciężkiego do zrozumienia seta przeciw Kalinskiej. Powodów tak nagłej zapaści nie zna nawet Dawid Celt, czyli kapitan reprezentacji Polski podczas Billie Jean Cup.
- Kobiecy tenis czasami trudno wytłumaczyć - zacytował słowa Świątek zaczynając swoją wypowiedź. - Jest dużo grania od ściany do ściany. Są fajne momenty, ale są też momenty, w których Iga gaśnie, w których Iga znika z gry - powiedział.
Podkreślił swoją troskę związaną z postawą w drugim secie. - Ten drugi set był po prostu bardzo słaby. Nie do końca wiadomo dlaczego, bo tam też nic wielkiego się nie wydarzyło z perspektywy Kalinskiej. (...) Nie wiem, co się stało w tym drugim secie, ale to jest bardzo niepokojące - opisał swoje odczucia Celt.
Docenił jednak reakcję Świątek na niepowodzenie. - Znalazła drogę powrotną, w odpowiednim momencie zareagowała. Nacisnęła na początku trzeciego seta i ten poziom trzeciego seta w jej wykonaniu wzrósł. To wystarczyło, żeby Kalinska zaczęła popełniać więcej błędów - stwierdził.
O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z australijską kwalifikantką, Maddison Inglis. Spotkanie to odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia na głównym korcie obiektów w Melbourne. Reprezentanka gospodarzy w pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę, Kimberly Birrel, a następnie wyeliminowała Laurę Siegemund. W trzeciej rundzie Inglis nie musiała wychodzić na kort - Naomi Osaka wycofała się z turnieju, dzięki czemu 28-latka bez gry awansowała do 1/8 finału.