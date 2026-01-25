54 minuty i koniec! Tak największa skandalistka AO zagrała z 18-latką

Żadna tenisistka nie wzbudziła tylu pozasportowych emocji podczas tegorocznego Australian Open, co Julia Putincewa. Rosjanka reprezentująca Kazachstan ze szczególnie złej strony dała się poznać w zwycięskim meczu trzeciej rundy, z Zeynep Sonmez. W czwartej rundzie Putincewa zagrała z Ivą Jovic. Tym razem nie błyszczała również w sportowej rywalizacji.

Putincewa rozbita. Deklasacja w 54 minuty

Julia Putincewa na 1/8 finału zakończyła swój udział w tegorocznej edycji Australian Open. Reprezentantka Kazachstanu została rozbita przez Ivę Jovic w dwóch setach, 6:0, 6:1.

Tenisowa skandalistka została pokonana przez Amerykankę w zaledwie 54 minuty. Jovic pierwszego seta wygrała do zera. A w drugiej partii pozwoliła Putincewej na zdobycie zaledwie jednego gema. Zwyciężczynie w ćwierćfinale czeka arcytrudne zadanie. Zagra z liderką rankingu WTA, Aryną Sabalenką.

Tym zachowaniem Putincewa rozsierdziła kibiców. Wywołała skandal

Do historii turnieju przejdzie skandaliczne zachowanie Putincewej w meczu trzeciej rundy z Kazaszka wygrała 6:3, 6:7(3), 6:3 z Zeynep Sonmez. Po spotkaniu najwięcej mówiło się jednak o gestach tenisistki po ostatniej akcji.

Putincewa przyłożyła rękę do ucha, po czym zwróciła się w stronę tureckiej publiczności, słuchając jej reakcji na porażkę ich reprezentantki. Na tym jednak nie koniec. Reprezentantka Kazachstanu posłała w stronę fanów kilka całusów, podburzając trybuny, po czym tanecznym krokiem podeszła do ławki. Tam zaczęła poruszać klatką piersiową, barkami, biodrami, nieco imitując twerking. Mimo gwizdów kontynuowała swoje zachowanie.

Tenisistka od dawna wzbudza kontrowersje. Podczas Australian Open 2024 głośno było o jej niechlubnym zachowaniu, kiedy ignorowała dziewczynkę od podawania piłek.