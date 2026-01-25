Sabalenka wygrywała już 4:1 w drugim secie. Niebywałe, co stało się potem

Do tej pory Aryna Sabalenka (1. WTA) nie straciła ani jednego seta podczas tegorocznego Australian Open. Białorusinka pokonała Francuzkę Tiantsoę Sarah Rakotomanga (6:4, 6:1), Chinkę Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1) i Austriaczkę Anastazję Potapową (7:6, 7:6). Sabalenka jest na dobrej drodze do tego, by wygrać Australian Open po raz trzeci w karierze - wcześniej dokonała tego w 2023 i 2024 r. Kolejną rywalką Sabalenki była 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, która w zeszłym roku wygrała turniej WTA 1000 w Montrealu.

Sabalenka pobiła rekord Djokovicia i awansowała do ćwierćfinału

Pierwszy set układał się świetnie z perspektywy Sabalenki, ale w pierwszym secie Białorusinka musiała bronić dwóch break pointów. Po trzecim gemie Mboko dwukrotnie nie utrzymała swojego podania, co Sabalenka bezlitośnie wykorzystała. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:1 dla liderki światowego rankingu. W drugim secie Sabalenka prowadziła już 4:1 z przewagą podwójnego przełamania.

Wtem Mboko zaczęła odrabiać straty. Kluczowy dla losów tego seta okazał się dziesiąty gem, w którym serwowała Sabalenka. Białorusinka miała aż trzy piłki meczowe, ale Mboko dzielnie się broniła. Dopiero za trzecim razem Sabalenka została przełamana i było 5:5. Wszystko wyjaśniło się w tie-breaku, choć trzeba przyznać wprost, że był on jednostronny. Sabalenka wygrywała w nim już 6:0. Ostatecznie liderka rankingu wykorzystała piątą piłkę meczową i wygrała tie-breaka 7:1.

W ten sposób Sabalenka awansowała do ćwierćfinału, gdzie zagra z 17-letnią Ivą Jović. Amerykanka wyeliminowała Kazaszkę Juliję Putincewę, wygrywając 6:0, 6:1, a wcześniej poradziła sobie z Jasmine Paolini. Jović jest odkryciem ostatnich miesięcy w kobiecym tenisie.

Jednocześnie Sabalenka notuje dziewiąte zwycięstwo z rzędu w sezonie i śrubuje swoją serię w Wielkich Szlemach. Białorusinka awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego po raz 13. z rzędu. Jednocześnie Sabalenka wygrała 20 tie-breaków z rzędu w Wielkich Szlemach i pobiła rekord należący do Novaka Djokovicia.

Sabalenka zwróciła uwagę na ten problem. "Pogoda jest szalona"

Sabalenka była jedną z tenisistek, która narzekała na warunki atmosferyczne podczas Australian Open. Mowa o upałach, które panują w Melbourne.

- Temperatura osiągnęła 35-36 stopni, ale obowiązuje zasada dotycząca ciepła. Uważam, że stadiony powinny być zadaszone, ale zawodnicy grający na bocznych kortach powinni stosować się do tej zasady. Nie chciałabym grać w takich warunkach; to nie jest dobra wiadomość dla naszych organizmów. Mam nadzieję, że korty będą zadaszone, bo ta pogoda jest szalona - tłumaczyła Białorusinka.