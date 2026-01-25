Polski bohater się nie zatrzymuje! Awans w wielkim stylu do ćwierćfinału AO

Jan Zieliński nie będzie miło wspominać rywalizacji mikstów na kortach w Melbourne. Nie będzie powtórki sprzed dwóch lat, kiedy wraz z Hsieh Su-Wei mogli wznosić trofeum za zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju. W sobotę duet polsko-tajwański niespodziewanie uległ już w pierwszej rundzie parze Chromaczewa/Harrison 4:6, 6:7 (5). Niepowodzenie to bolało, tym bardziej że Zieliński grając z Katarzyną Kawą wygrał wszystkie pięć spotkań rozegranych podczas United Cup, stając się bohaterem reprezentacji Polski.

29-latek znacznie lepiej radzi sobie grając w deblu u boku Brytyjczyka Luke'a Johnsona. Zaczęło się od trzysetowej wygranej nad australijską parą Hijikata/Schoolkate. Następnie, również na pełnym dystansie, pokonani zostali Ray Ho i Hendrick Jebens. Niedziela przyniosła pojedynek z duetem czesko-australijskim Adam Pavlasek/John Patrick Smith.

Jan Zieliński w ćwierćfinale

Polsko-brytyjska para dominowała od samego początku. W pierwszym gemie serwisowym rywali nie udało się wykorzystać aż pięciu break pointów, ale już w kolejnym doszło do przełamania - i to bez straty punktu. Zieliński i Johnson kontrolowali przebieg seta, wygrywając partię 6:3.

Równie szybko doszło do przełamania w drugim secie i znów dokonali tego Polak i Brytyjczyk. Od stanu 2:1 potrzebna była już tylko spokojna i pewna gra przy własnym serwisie i to właśnie można było zobaczyć na korcie im. Johna Caina. Rywale wygrali jedynie cztery piłki w pozostałych czterech gemach pary polsko-brytyjskiej. Set zakończył się wynikiem 6:4, a Zieliński mógł przybić piątkę z Johnsonem po dobrze wykonanym zadaniu.

Zieliński wie, jak wygrywać w Melbourne

Najlepszym wielkoszlemowym rezultatem Jana Zielińskiego w deblu jest finał Australian Open w 2023 roku. Grając w parze z Monakijczyukiem Hugo Nysem przegrał 4:6, 6:7 (4) z reprezentującymi gospodarzy Rinkym Hijikatą i Jasonem Kublerem. Smak zwycięstwa w Wielkim Szlemie 29-latek poznał przed dwoma laty w rywalizacji mikstów. Para Zieliński/Hsieh Su-Wei zwyciężyła w Australian Open oraz Wimbledonie.

Z kolei dla Johnsona jest to wyrównanie najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie. W zeszłym roku doszedł do ćwierćfinału French Open, grając z Holendrem Sanderem Arendsem.

Ćwierćfinałowego rywala pary polsko-brytyjskiej wyłoni jutrzejsze spotkanie między Salwadorczykiem Marcelo Arevalo i Chorwatem Mate Paviciem a duetem chorwacko-amerykańskim Nikola Mektic/Austin Krajicek.