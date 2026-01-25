Skandaliczne zachowanie Djokovicia. Niczego się nie nauczył. "O mój Boże"

W sobotę Novak Djoković pokonał w trzeciej rundzie Australian Open Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:4, 7:6(4). Po tym meczu więcej mówi się jednak nie o sukcesie Serba, a o zachowaniu, jakiego dopuścił się podczas meczu. Niewiele brakowało, a były lider rankingu mógłby nawet wylecieć z turnieju i to kolejny raz w trakcie swojej kariery.

Trwał drugi set, Djoković prowadził 4:2, a serwował van de Zandschulp. Holender podawał, mając przewagę na 3:4. Zaciekle walczył o to, by nie zostać znów przełamanym. Wyrzucił jednak piłkę tuż za linię końcową po jednej z wymian, a poddenerwowany Serb odbił ją bardzo mocno poza kort. Przeleciała tuż obok dziecka do podawania piłek, co można zobaczyć w poniższym wpisie na X.

Komentatorzy polskiego Eurosportu byli w szoku. - Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie Djokovicia. Tym bardziej, mając na uwadze jego przeszłość - stwierdził Marek Furjan. - Szukał sędzia wzrokiem Djokovicia - dodał Lech Sidor. - Na zasadzie: "Mam cię na oku" - uzupełnił Furjan. Arbiter jedynie spojrzał się w kierunku Serba, ale w żaden inny sposób nie zareagował. - O mój Boże! - krzyczeli Brytyjczycy w komentarzu Eurosportu.

Mało brakowało

Tenisista z Belgradu wyciągnął rękę w kierunku dziecka, przepraszając je tym gestem. Nadal jednak wyglądał na wściekłego, choć wynik meczu był dla niego korzystny, a ostatni punkt przed tą sytuacją wygrał. - Przeprosiny też raczej chłodne - zauważył Furjan. Gwiazdor tenisa ewidentnie stracił kontrolę nad sobą, co mogło się skończyć źle zarówno dla dziewczynki, jak i dla zawodnika.

Mówić wprost: dla Djokovica całe zdarzenie mogło skończyć się dyskwalifikacją. - Gdyby uderzył dziecko, to na pewno. Już samo wystraszenie dziecka jest moim zdaniem karane. To bardzo niebezpieczne zachowanie - mówi w rozmowie ze Sport.pl Gabriela Załoga, międzynarodowa sędzia tenisowa. Nie wiadomo, dlaczego arbiter John Blom nie przyznał Serbowi ostrzeżenia.

Djoković zareagował na tę sytuację na konferencji prasowej po meczu z Holendrem: - Przepraszam, to nie powinno się wydarzyć. Stało się to pod wpływem chwili… Miałem szczęście i przepraszam za wszelkie niedogodności, jakie sprawiłem dziecku lub komukolwiek innemu - powiedział. Problem polega na tym, że Djoković w maju skończy 39 lat, a wydaje się, że kompletnie nie uczy się na błędach. To już kolejna taka historia w jego karierze, gdy emocjonalne reakcje Serba zagrażają innym na korcie lub na trybunach. Wygląda to tak, jakby nie wyciągał wniosków z poprzednich sytuacji.

Djoković już raz został zdyskwalifikowany w Wielkim Szlemie. Doszło do tego we wrześniu 2020 podczas meczu czwartej rundy US Open z Pablo Carreno-Bustą, gdy po trafieniu piłką sędzi w krtań, organizatorzy postanowili wyrzucić go z imprezy. Serb nie chciał trafić kobiety, ale przepisy są nieubłagane i stąd tak surowa kara. W Melbourne byłoby podobnie, gdyby piłka leciała kilka centymetrów bardziej w lewo.

Rzucał już rakietami i strzelał piłkami

Rok później, podczas igrzysk w Tokio, gwiazdor z całej siły rzucił rakietą prosto w trybuny podczas meczu o brązowy medal, gdy także rywalizował z Hiszpanem Carreno-Bustą. Co prawda z powodu pandemii w Japonii brakowało kibiców, ale to nie znaczy, że trybuny były całkowicie puste. Znajdowali się tam m.in. dziennikarze, ludzie z obsługi zawodów. Djoković miał ogromne szczęście, że nikomu nic się nie stało.

Minęło 12 kolejnych miesięcy, a Serb w kwietniu 2022 znów rzucił rakietą w trakcie meczu, tym razem w kierunku chłopca do podawania piłek. Komentator Polsatu Sport mówił wówczas: „Ojojoj, tu się mogło skończyć jak w US Open". To historia z Belgradu, gdzie reprezentant gospodarzy nie wytrzymał w trakcie spotkania finałowego z Andrejem Rublowem. Rosjanin wygrał wtedy w trzech setach, w decydującym 6:0.

10 lat temu podczas Roland Garros Serb też mógł mówić o szczęściu. Chciał uderzyć rakietą o ziemię ze złości, gdy rywalizował z Czechem Tomaszem Berdychem. Ta jednak wyślizgnęła mu się z dłoni, poleciała do tyłu i niemal trafiła sędziego liniowego. Pięć miesięcy później, w listopadzie 2016 Djoković wystrzelił piłkę w trybuny w trakcie rywalizacji w Turnieju Mistrzów odbywającej się w Londynie. Trafił akurat tam, gdzie nikt nie siedział.

Może dojść do tragedii

Tę ostatnią sytuację opisywaliśmy tak: "Gdy brytyjski dziennikarz Neil McLeman z 'The Mirror' zapytał go o to na konferencji, sugerując, że pewnego razu takie zachowanie może komuś wyrządzić krzywdę, Djoković kpił: 'Jesteś niesamowity. Mogłem trafić, tak. Równie dobrze mógł dziś padać śnieg w hali. Czy jestem jedynym zawodnikiem na świecie, który wyładowuje swoją frustrację na korcie? Dlaczego zawsze pytasz mnie o takie rzeczy?'".

Jak widać, minęły lata a Djoković nie zmienił swojego podejścia do nieodpowiedzialnych i potencjalnie niebezpiecznych zachowań na korcie. Taka historia może zdarzyć się każdemu tenisiście, ale w przypadku byłego lidera rankingu ATP trudno już mówić o przypadku. Od lat lekceważy uwagi, że swoim wybuchowym zachowaniem wyrządzi komuś krzywdę. Dyskwalifikacja z US Open nic w tym względzie nie zmieniła.

Sędzia liniowa z USA doszła do siebie, ale mniej szczęścia miał francuski arbiter Arnaud Gabas. W 2017 roku prowadził mecz Wielka Brytania - Kanada w Pucharze Davisa, a kanadyjski tenisista Denis Shapovalov po jednym z przegranych punktów wściekł się i uderzył piłką w trybuny. Pech chciał, że trafił Gabasa prosto w oko, a ten musiał przejść operację. Zawodnikowi ciężko jest kontrolować piłkę uderzaną w emocjach, a ta z prędkością ponad 100 km/h może stanowić niebezpieczeństwo dla widzów i osób pracujących przy danym spotkaniu.