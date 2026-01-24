Wielka rywalka Świątek się nie zatrzymuje! Hit na horyzoncie w ćwierćfinale AO

Mimo dość przeciętnego początku sezonu i niespodziewanej porażki w ćwierćfinale w Brisbane, Jelena Rybakina przyjechała do Melbourne w roli faworytki do tytułu. Rywalizację w Australian Open rozpoczęła bardzo dobrze. W dwóch setach rozprawiła się zarówno z Kają Juvan, jak i Warwarą Graczową. W trzeciej rundzie czekała na nią 54. rakieta świata, Tereza Valentova. To było też ważne spotkanie z perspektywy Igi Świątek. Było wiadomo, że właśnie na jedną z nich w ćwierćfinale może trafić nasza rodaczka, o ile do niego awansuje.
Większe szanse na zwycięstwo dawano Rybakinie. Przemawiała za nią nie tylko pozycja w rankingu - jest piąta - ale i bilans bezpośrednich meczów. Jak dotąd panie mierzyły się tylko raz i wtedy górą była Kazaszka. W sobotę fatalnie rozpoczęła jednak rywalizację, bo już w pierwszym gemie straciła własne podanie.
Mimo wszystko kibice Rybakiny nadmiernych powodów do zaniepokojenia nie mieli. Wyżej notowana tenisistka błyskawicznie doprowadziła do wyrównania. Ba, w szóstym gemie ponownie przełamała przeciwniczkę, dzięki czemu prowadziła 4:2. Po chwili było już 5:2 i w ósmym gemie miała aż trzy break pointy, a zarazem piłki setowe. Ostatnią z nich wykorzystała, dzięki czemu wygrała tę partię 6:2. Po 36 minutach gry była bliżej awansu do czwartej rundy.
A jak potoczył się drugi set? Panie szarpały tempo wymian i miały spore problemy przy własnych podaniach. Początek znów był trudny dla Rybakiny. Już w pierwszym gemie musiała bronić break pointów. Ta sztuka jej się udała. Skapitulowała za to przy kolejnym własnym serwisie, ale podobnie jak w pierwszej partii, tak i teraz szybko zrewanżowała się Valentovej (2:2). W kolejnych odsłonach spotkania gra dość mocno się wyrównała. Kluczowy był ósmy gem. Wówczas po długiej walce Rybakina przełamała Czeszkę, dzięki czemu prowadziła już 5:3 i serwowała po zwycięstwo. Ostatecznie postawić kropkę nad "i" jej się udało.
Jelena Rybakina - Tereza Valentova 6:2, 6:3
W czwartej rundzie jej rywalką będzie Elise Mertens. Mecz odbędzie się najpewniej w najbliższy poniedziałek, ale godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana. Zwyciężczyni zagra w ćwierćfinale. Z kim się tam zmierzy? Albo z Igą Świątek, albo z Maddison Inglis. Jeśli do ćwierćfinału awansują zarówno Rybakina, jak i Świątek, to będzie to jeden z najciekawszych pojedynków tego turnieju i jeden z najbardziej wyczekiwanych.