78 minut i koniec! Zieliński aż padł na kort. Sceny w Australian Open

"Jan Zieliński z historycznym zwycięstwem w Australian Open! 27-latek razem z Su-Wei Hsieh z Tajwanu pokonał w finale miksta Amerykankę Desirae Krawczyk i Brytyjczyka Neala Skupskiego 6:7 (5), 6:4, 11-9. Chociaż w drugim secie byli o dwa gemy od porażki, a w super tie-breaku roztrwonili dużą przewagę i bronili piłki meczowej. Dreszczowiec skończył się jednak sukcesem, który przerwał czarną serię w polskim tenisie" - pisała Agnieszka Niedziałek w styczniu 2024 roku po tym, jak Jan Zieliński wygrał Australian Open w mikście.

Rok temu para Hsieh-Zieliński odpadła już w 1/8 finału przegrywając 4:6, 4:6 z parą Irina Chromaczowa/Jackson Withrow (Rosja, USA). Teraz Polak z Tajwanką w I rundzie znów zmierzyli się z Chromaczową, której tym razem partnerem był inny Amerykanin Christian Harrison. W pierwszym secie mistrzowie z 2024 roku prowadzili 2:1 i przegrali trzy gemy z rzędu, a potem nie potrafili odrobić strat.

"Hsieh i Zielinski przegrywają seta i już zostali przełamani. Jak dotąd nie mają iskry i magii" - napisał na początku drugiego seta użytkownik nebby w serwisie X.

Hsieh/Zieliński przegrywali już w drugim secie 2:4 i wtedy zaczęli świetny pościg. Wygrali trzy gemy z rzędu! Chwilę później doszło do tie-breaka. Po nieudanym forhendzie Withrowa, Polak z Tajwanką prowadzili 3:0. Przy stanie 5:3, Zieliński po odegraniu z forhendu przewrócił się przy linii końcowej, ale nic poważnego mu się nie stało. Rywale zdobyli jednak cztery punkty z rzędu i cieszyli się ze zwycięstwa. Mecz zakończył się nieudanym bekhendem Hsieh, która trafiła w siatkę.

Chromaczowa/Withrow w 1/8 finału zmierzą się z parą: Tereza Mihalikova/Lloyd Glasspool (Słowacja, Wielka Brytania).

Zielińskiemu została zatem rywalizacja w deblu. Tam w parze Brytyjczykiem Luke'm Johnsonem zmierzy się w 1/8 finału z duetem: Adam Pavlasek/John Patrick Smith (Czechy, Australia).

I runda miksta Australian Open: Hsieh/Zieliński - Chromaczowa/Withrow 4:6, 6:7 (5:7)