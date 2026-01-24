Tak wygląda ranking WTA po szalonym meczu Świątek w Australian Open

Iga Świątek bez straty seta awansowała do trzeciej rundy Australian Open, pokonując Yue Yuan oraz Marie Bouzkovą. Jej kolejną przeciwniczką była Anna Kalinska, zaliczająca się już do grona tenisistek rozstawionych (numer 31).

Iga Świątek pokonała Annę Kalinska w trzeciej rundzie Australian Open. Oto ranking WTA Live

W pierwszym secie Polka totalnie zdominowała przeciwniczkę i zwyciężyła 6:1. W drugiej partii role się odwróciły i 24-latka przegrała w takim samym stosunku. Jednak w decydującej odsłonie nie zostawiła Kalinskiej złudzeń, ponownie triumfując 6:1.

Po tym zwycięstwie Świątek dopisała 110 punktów w rankingu WTA Live. Niezmiennie jest na drugim miejscu w zestawieniu, ze sporą stratą do Aryny Sabalenki, której w Melbourne na pewno nie wyprzedzi. Jednocześnie ma znaczną przewagę nad goniącymi ją Amandą Anisimovą i Coco Gauff.

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w Australian Open

1. Aryna Sabalenka - 9930 pkt (maksymalnie 11690 pkt w przypadku wygrania AO)

2. Iga Świątek - 7788 pkt (maks. 9548 pkt)

3. Amanda Anisimova - 6490 pkt (maks. 8250 pkt)

4. Coco Gauff - 6233 pkt (maks. 7993 pkt)

5. Jelena Rybakina - 5740 pkt (maks. 7610 pkt)

6. Jessica Pegula - 5563 pkt (maks. 7323 pkt)

7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt (maks. 6491 pkt)

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt

9. Belinda Bencic - 3342 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa - 2983 pkt

...

38. Magda Linette - 1277 pkt

60. Magdalena Fręch - 1033 pkt

W czwartej rundzie Australian Open Iga Świątek zagra z kwalifikantką Maddison Inglis, która awansowała po wycofaniu się Naomi Osaki (kontuzja mięśni brzucha).