Tak wygląda ranking WTA po szalonym meczu Świątek w Australian Open

Iga Świątek bez straty seta awansowała do trzeciej rundy Australian Open, pokonując Yue Yuan oraz Marie Bouzkovą. Jej kolejną przeciwniczką była Anna Kalinska, zaliczająca się już do grona tenisistek rozstawionych (numer 31).
W pierwszym secie Polka totalnie zdominowała przeciwniczkę i zwyciężyła 6:1. W drugiej partii role się odwróciły i 24-latka przegrała w takim samym stosunku. Jednak w decydującej odsłonie nie zostawiła Kalinskiej złudzeń, ponownie triumfując 6:1.
Po tym zwycięstwie Świątek dopisała 110 punktów w rankingu WTA Live. Niezmiennie jest na drugim miejscu w zestawieniu, ze sporą stratą do Aryny Sabalenki, której w Melbourne na pewno nie wyprzedzi. Jednocześnie ma znaczną przewagę nad goniącymi ją Amandą Anisimovą i Coco Gauff.
W czwartej rundzie Australian Open Iga Świątek zagra z kwalifikantką Maddison Inglis, która awansowała po wycofaniu się Naomi Osaki (kontuzja mięśni brzucha).