Świątek wyszła i wypaliła po meczu z Kalinską. "To było brzydkie"

Cztery razy wygrywała Roland Garros, raz US Open i raz Wimbledon. Tylko tytułu Australian Open brakuje Idze Świątek do wywalczenia Karierowego Wielkiego Szlema. Tegoroczną rywalizację rozpoczęła obiecująco. Pokonała Yuan Yue i Marie Bouzkovą, nie tracąc nawet seta. W sobotę czekało na nią większe wyzwanie. Mecz z Anną Kalińską. Był to czwarty bezpośredni pojedynek pań w historii - dwa wygrała Polka, a jeden Rosjanka.

Iga Świątek reaguje na rollercoaster w meczu z Kalińską

- Niemal perfekcyjny pierwszy set w wykonaniu Świątek - mówili komentatorzy Eurosportu. Nasza rodaczka ani przez chwilę nie była w nim zagrożona. Szybko zdominowała rywalkę i przełamała ją dwukrotnie, wygrywając 6:1. Tuż przed drugą partią Kalińska poprosiła o przerwę medyczną i wróciła na kort. Fizjoterpeuci jej pomogli, bo wróciła odmieniona. Za to Świątek zdecydowanie osłabła i zaskakująco przegrała 1:6. Popełniała sporo błędów, ale też nie była w stanie odpowiedzieć na ataki Rosjanki.

O wszystkim zadecydowała więc trzecia odsłona rywalizacji, przed którą to Polka wzięła przerwę medyczną. Chwila odpoczynku ewidetnie zrobiła jej dobrze. Znów była pewna siebie, nieustępliwa i precyzyjna, co zaowocowało wygraną 6:1 i awansem do czwartej rundy. Co miała do powiedzenia po meczu?

- Mogę mówić o obu [setach wygranych i przegranym, przyp. red.], ale to nie jest dla mnie niespodzianka. Anna grała wspaniale. Bardzo ryzykuje i czasami wyrzuca piłki. Starałam się być aktywna, wywierać presję. Nie czułam, że gram gorzej w drugim secie. To ona trafiała w kort to, czego nie trafiała w pierwszym secie - podkreślała Polka w pomeczowym wywiadzie. - Staram się skupiać na sobie, niezależnie od tego, co dzieje się po drugiej stronie siatki - zapewniała.

Przy piłce meczowej Świątek trafiła w kort, ale miała chwilę zawahania. Wszyscy czekali, co pokaże powtórka. - Wierzę systemowi. Skoro nie wywołał autu, to go nie było. Czułam, że kilka lat temu, kiedy był Covid, system raczkował i nie działał najlepiej. Mam nadzieję, że ten forehand wszedł faktycznie w kort. Ale na pewno była to dziwna sytuacja. Technicznie, nie było to piękne zagranie. Było brzydkie - mówiła.

Teraz przed Polką kolejny mecz. Jej rywalką mogła być Naomi Osaka, ale wycofała się z gry. Tym samym Świątek zagra z Maddison Inglis, kwalifikantką i faworytką lokalnej publiczności. Osoba prowadząca wywiad spytała naszą rodaczkę, czy słyszała, z kim teraz się zmierzy i kto wypadł z gry. - Nie patrzyłam w drabinkę - stwierdziła. - Mam nadzieję, że z Naomi będzie wszystko ok, bo grała dobrze. To ekscytujące grać znów w czwartej rundzie - podkreśliła, po czym zwróciła się do lokalnej publiczności. - Mam nadzieję, że nie będziecie dla mnie zbyt brutalni - śmiała się.

Świątek ujawnia. "Jestem fatalną kucharką"

Na koniec Świątek została zapytana, jak wygląda jej idealny dzień. Czy lubi gotować w wolnym czasie? - Jestem fatalną kucharką. Umiem zrobić tylko pastę z truskawkami, o czym pewnie słyszeliście i połowa świata jej nienawidzi i zupełnie nie wiem, dlaczego - śmiała się. - Perfekcyjny dzień? Myślę, że mam lepsze dni w trakcie turniejów, bo w domu zazwyczaj jestem zajęta. Muszę zmienić rutynę. W trakcie turnieju wiele osób mi pomaga w codziennych obowiązkach, a w domu muszę robić wszystko sama i to przytłaczające. Mam też dużo zobowiązań poza kortem - dodawała.

- Szczerze, wczoraj był perfecyjny dzień. Wstałam, miałam dobry trening, zjadłam wieczorem naleśnika, co na turnieju zdarza się rzadko. Zazwyczaj jem wszystko bez tłuszczu. Dlatego wczoraj chciałam wyjść i zjadłam naleśnika. Był bardzo dobry - puentowała.