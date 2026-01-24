Świątek znów wpadła w tarapaty i spojrzała na Abramowicz. Niepokojące pięć słów

Iga Świątek nie przepada za występami w sesji nocnej, ale dzięki temu w sobotę warunki do gry w 3. rundzie Australian Open były choć trochę bardziej znośne (37 stopni Celsjusza). I początkowo Polka rzeczywiście ledwo się spociła w spotkaniu z Anną Kalinską, które miało być jej pierwszym poważnym testem w tegorocznej edycji turnieju w Melbourne. Sama jednak wpędziła się w wielkie tarapaty, choć Rosjanka wydawała się być już na deskach.

Rosjanka była na deskach, aż stało się to. Były trener Świątek nie dowierzał

Świątek już w meczu otwarcia z Yue Yuan (7:6, 6:3) zaliczyła kilka sytuacji, w których mogła zapalić się lampka alarmowa. Chińska kwalifikantka w pierwszym secie wywierała bowiem skutecznie presję na faworytce, która – jak sama potem przyznała – była początkowo "zardzewiała". Z teoretycznie bardziej wygodną dla niej pod kątem stylu gry Marie Bouzkovą wygrała 6:2, 6:3. Ale też kilkakrotnie w jej grze było trochę popłochu, który skutkował błędami i m.in. stratą 1:3, którą musiała odrabiać w drugiej partii. Choć Czeszka nie miała żadnych tenisowych argumentów, by jej zagrozić. Pojedynek z zajmującą 33. miejsce w rankingu WTA Kalinską miał być pierwszą poważną weryfikacją dla drugiej rakiety świata. Najpierw wprowadził nas w świetny nastrój, ale na koniec pozostawił z nutą niepokoju.

Kalinska ma duży potencjał i dobrze sobie radzi z dużą mocą uderzenia, a najlepszą receptą jest wybijanie jej z rytmu. Świątek wzorowo robiła to w pierwszej odsłonie. I o ile jej znakiem rozpoznawczym jest topspinowy forhend, to tym, co zwykle ją nie zawodzi jest bekhend. Nie zawodził też teraz. Rywalka nie miała nic do powiedzenia.

- Ciekawe, co sobie teraz myśli Anna Kalinska – zastanawiała się pod koniec seta komentująca mecz w Eurosporcie Justyna Kostyra.

A mający kłopoty z plecami Rosjanka w przerwie leżała na korcie, korzystając z przerwy medycznej. Wydawało się też, że w całym meczu jest już właściwie na deskach. I dlatego tak wielkim zaskoczeniem było to, co wydarzyło się później.

Psycholożka sportowa Daria Abramowicz po jednej z efektownych akcji w secie otwarcia niemal podskoczyła z radości i zacisnęła pięść. Świątek weszła wtedy w kort i próbowała rozwiązań, na które namawia ją trener Wim Fissette. Reszta sztabu też oklaskiwała ją za tę próbę. W drugiej partii wszyscy siedzenie z zaniepokojonymi minami.

- Dziwne. O ile w pierwszym secie błędy były wynikiem ryzyka, a to ryzyko coś wnosiło, to teraz jest to panika – analizował partnerujący Kostyrze za mikrofonem Piotr Sierzputowski, były trener Polki.

Wymowne pięć słów Świątek. Powracający problem

Zaskoczeni byli wtedy wszyscy, łącznie z 24-letnią tenisistką. Ta zaraz po zejściu z kortu na przerwę spojrzała w stronę swojego boksu i powiedziała, że nie wie, co się stało. Wydawała się przy tym dość spokojna, co zapewne było kluczowe do tego, by odbudować się w decydującej odsłonie. Ale w tej znów zaliczyliśmy ten sam schemat. Polka prowadziła 5:1 i miała serwować. Wydawało się, że nie pozostaje nic innego jak zamknąć szybko mecz z rywalką, która znów miała spore kłopoty. A tymczasem Świątek pośpiechem i błędami pomogła jej wypracować aż trzy okazje na przełamanie.

Skończyło się na strachu, ale ten mecz wpisuje się w tendencję, którą obserwujemy ostatnio u wiceliderki światowego rankingu. I pozostaje pytanie, jak długo ona jeszcze się utrzyma. Bo jak dojdzie do spotkania z będącą w dobrej dyspozycji groźną rywalką, to takie po takich nagłych zapaściach może już nie być drugiej szansy.

Po losowaniu drabinki wielu kibiców zacierało ręce na myśl o potencjalnym hicie w 1/8 finału z udziałem Igi Świątek i Naomi Osaki, która współpracuje obecnie z Tomaszem Wiktorowskim, czyli byłym trenerem Polki. Do tego hitu jednak niestety nie dojdzie – Japonka wycofała się z turnieju przed sobotnim meczem z Australijką Maddison Inglis.