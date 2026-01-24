Oto "czarny koń" Australian Open! Będzie wielki hit z udziałem Amerykanek

Wielki powrót Karoliny Pliskovej, finalistki Wimbledonu (2021) i US Open (2016), która ostatni raz w turnieju wielkoszlemowym grała w 2024 roku (US Open), był jednym z wydarzeń w kobiecym tourze w Australian Open. Czeszka, sklasyfikowana dopiero na 1057. miejscu w rankingu WTA, wyeliminowała triumfatorkę US Open (2017) - Amerykankę Sloane Stephens (1102. WTA) i Indonezyjkę Janice Tjen (59. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Keys, Pegula i Anisimova z bilansem 6:0 w setach w Australian Open 2026

Teraz Karolina Pliskova zmierzyła się z jedną z faworytek do końcowego triumfu, obrończynią trofeum - Amerykanką Madison Keys (9. WTA). Od początku mecz nie układał się po myśli Pliskovej, która przegrała pierwsze cztery gemy. Potrafiła odpowiedzieć trzema wygranymi gemami z rzędu, ale i tak przegrała I seta 3:6. Druga partia była wyrównana do stanu 3:3. Potem Keys wygrała 12 z 16 punktów i cieszyła się z awansu do IV rundy. W sumie miała ona aż 25 winnerów, przy tylko 8 Pliskovej.

Keys została drugą aktywną zawodniczką, która wygrała 125 meczów w turniejach wielkoszlemowych. Z aktywnie grających tenisistek, więcej ma tylko słynna Amerykanka, Venus Williams - aż 271. W AO 2026 wciąż nie straciła seta.

Amerykanka w walce o ćwierćfinał turnieju zmierzy się w hitowym meczu ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą (6. WTA). 31-latka nie miała problemów z wyeliminowaniem Rosjanki Oksany Sielechmietjewej (101. WTA) 6:3, 6:2. Pegula idzie jak burza w tegorocznym Australian Open. W trzech dotychczasowych meczach nie straciła seta, a w żadnym z nich nie przegrała więcej niż trzy gemy! To pierwszy raz, kiedy Pegula dotarła do 1/8 finału w dwóch z rzędu turniejach wielkoszlemowych bez straty seta. Czy to ona okaże się "czarnym koniem" turnieju w Melbourne?

6-0 w setach ma też bilans finalistka Wimbledonu z ubiegłego roku - Amanda Anisimova (4. WTA). Amerykanka w III rundzie pokonała 6:1, 6:4 swoją rodaczkę - Peyton Stearns (68. WTA) i to mimo faktu, że miała dwa razy więcej niewymuszonych błędów (30-14). Anisimova o ćwierćfinał zagra ze zwyciężczynią meczu: Linda Noskova (Czechy, 13. WTA) - Xinyu Wang (Chiny, 46. WTA).

Zobacz także: Świątek przegrywała już 1:5. Nagle zwrot. Rosjanka nie wytrzymała

W sobotę o godz. 9 swój mecz o IV rundę zagra Iga Świątek. Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinskają (33. WTA).

Sobotnie wyniki Australian Open kobiet: