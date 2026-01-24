Australian Open. Kiedy mecz Świątek - Kalinska? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek i Magda Linette jako jedyne singlistki z Polski awansowały do trzeciej rundy Australian Open. Wcześniej z rywalizacją pożegnali się Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magdalena Fręch i Linda Klimcova. Honoru w deblu broni także Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem również wystąpi w trzeciej rundzie tego wielkoszlemowego turnieju.

Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Australian Open

Niestety Magda Linette już odpadła z rywalizacji w singlu. W trzeciej rundzie trafiła na Karolinę Muchovą, która nie pozostawiła złudzeń i pokonała ją 6:1, 6:1. "Linette przegrała z Muchovą po raz czwarty z rzędu. Sama wygrała jedynie ich pierwsze spotkanie - w ćwierćfinale turnieju WTA w Nowym Jorku w 2019 roku, czyli 2346 dni temu. 33-latka jeszcze nie żegna się z imprezą w Melbourne – w piątek rozegra mecz drugiej rundy debla. Partneruje jej Japonka Shuko Aoyama" - opisywała na łamach Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

W związku z tym na pokładzie w grze pojedynczej pozostała tylko Iga Świątek, która w trzeciej rundzie zmierzy się z Anną Kalinską. Tenisistki mierzyły się ze sobą trzy razy. W ubiegłym roku mierzyły się na US Open i WTA w Cincinnati - oba te starcia padły łupem Polki. Rosjanka wygrała z nią tylko raz - w 2024 roku w półfinale turnieju w Dubaju.

Australian Open: Kiedy mecz Świątek - Kalinska?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australian Open zaplanowano na sobotę 24 stycznia. Tenisistki wyjdą na kort nie przed godz. 9:00 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na antenie Eurosportu. Rywalizację będzie można również śledzić online w serwisie HBO Max (po wykupieniu odpowiedniego abonamentu). Tekstowa relacja będzie również dostępna na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Po drodze do trzeciej rundy Australian Open Iga Świątek pokonała kwalifikantkę Yue Yuan 7:6, 6:3 i Marie Bouzkovą 6:2, 6:3. Z kolei Kalinska odprawiła z kwitkiem Sonay Kartal 7:6, 6:1 i Julię Grabher 6:3, 6:3.