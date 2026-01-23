Znana tenisistka zawieszona za doping! Niedawno grała ze Świątek

Jeśli chodzi o dopingowe wpadki, to w tenisie w ostatnim czasie nie zdarzały się głośniejsze sprawy, a przynajmniej nie od czasu kłopotów Jannika Sinnera oraz Igi Świątek. Przypomnijmy, że zarówno Włoch jak i Polka udowodnili, że niedozwolone substancje trafiły do ich organizmu przez przypadek (fizjoterapeuta Sinnera miał na rękach maść z zakazaną substancją, a Polka nieświadomie zażyła zanieczyszczoną melatoninę). Jednak teraz na dopingu wpadła była zawodniczka Top 100 rankingu WTA Jana Fett i w jej wypadku o przypadku raczej mowy nie ma.

Czołowa chorwacka tenisistka złapana na dopingu! Prawdziwy "koktajl" w organizmie

Jeden niedozwolony środek mogłaby jeszcze potencjalnie wytłumaczyć, ale trzy? Dokładnie tyle zakazanych substancji w jej organizmie wykazała próbka pobrana od niej 16 listopada podczas rozgrywek reprezentacyjnych w Billie Jean King Cup. Poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA). Chorwatka miała we krwi ślady: ostaryny (S-22), metabolitu LGD-4033 (ligandrol) oraz metabolitów GW501516 (kardaryna). Co ważne przeprowadzono już test próbki B i potwierdziła ona to, co wykazano w próbce A.

Substancje te zaliczane są do środków anabolicznych oraz modulatorów metabolicznych. ITIA informuje, że Chorwatka została ukarana tymczasowym zawieszeniem na mocy Tenisowego Programu Antydopingowego, liczonym od 22 grudnia zeszłego roku. Nie może więc brać udziału w żadnych zawodach organizowanych przez WTA, ITF czy federacje krajowe. Fett nie odwołała się jeszcze od tej decyzji, ani w żaden sposób nie odniosła się do zarzutów. ITIA nie poinformowała jeszcze jakie zawieszenie jej grozi.

Świątek i Fręch się z nią mierzyły

Jana Fett to od lat jedna z czołowych chorwackich tenisistek. Obecnie jest 189. w rankingu WTA, ale w 2017 roku była na rekordowym dla niej 97. miejscu. W dorobku ma łącznie trzy starcia z Magdaleną Fręch oraz Igą Świątek. Pierwszą z nich pokonała w 2018 roku w marokańskim Rabacie, z kolei z Igą ma na koncie dwie porażki: podczas Wimbledonu 2022 oraz w zeszłym roku w Stuttgartcie. Ugrała przeciwko Polce łącznie 7 gemów.