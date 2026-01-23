Świątek totalnie zaskoczyła fanów! W takim odsłonie jej jeszcze nie widziałeś

Iga Świątek ma jasny cel - wywalczyć trofeum Australian Open. Tylko tego tytułu brakuje jej, by zdobyć Karierowy Wielki Szlem. Kto wie, może tej sztuki uda jej się dokonać już w tym roku. Właśnie trwa turniej, a Polka awansowała do trzeciej rundy. Po drodze pokonała Yue Yuan i Marie Bouzkovą, nie tracąc nawet seta. Zanim jeszcze rozpoczęła się impreza wielkoszlemowa, to 24-latka wzięła udział w jednym z eventów, w trakcie którego wcieliła się w nową dla siebie rolę.

Iga Świątek zamieniła rakietę na... tacę?

W piątek 23 stycznia ukazał się na Instagramie filmik z jednej z australijskich restauracji o nazwie Marmont. Widać na nim Świątek w dość nietypowym stroju. Przebrała się bowiem za... kelnerkę. Nałożyła też okulary, by nieco utrudnić klientom lokalu rozpoznanie. Jej zadaniem było... obsłużyć gości i podać im dania. - Nie będę jedyną kelnerką dzisiaj? - zapytała właściciela Marmont, nieco przerażona, zanim jeszcze wyszła na salę. - Pomożemy Ci - odpowiedział, po czym Świątek odetchnęła z ulgą.

Na nagraniu widać, jak podeszła do jednego ze stolików, przy którym siedziały... osoby z Polski. Porozumiewały się jednak w języku angielskim. Niektóre z nich dość szybko zorientowały się, kto ich obsługuje. Jedna ze starszych pań stwierdziła nawet, że kelnerka wygląda jak Świątek. - A ta tenisistka, tak... - odpowiedziała 24-latka.

Inny mężczyzna stwierdził, że Świątek dobrze gra. - Przyzwoicie. Powinna bardziej popracować nad serwisem - zaśmiała się, po czym zdjęła okulary i ujawniła prawdziwe oblicze. - Chce zdjęcie z Tobą. Sprawiłaś mi dziś radość - powiedział jeden ze starszych mężczyzn, który także zasiadał przy obsługiwanym stoliku. "Niespodzianka dla polskich fanów w Marmont. Iga Świątek wciela się w rolę kelnerki pod przykrywką, prezentując swój urok i dowcip podczas obsługi stolików" - czytamy na profilu restauracji.

Wideo ze Świątek podbija sieć

Nagranie błyskawicznie zebrało tysiące polubień na Instagramie. "Świetne!", "Wspaniała Iga, goście zachwyceni", "Iga, zrobiłaś mi dzień. Jesteś niesamowita i zabawna" - pisali internauci. Teraz przed Świątek mecz trzeciej rundy Australian Open. W nim zmierzy się z Anną Kalińską. Bilans bezpośrednich meczów przemawia za Polką. Panie mierzyły się trzy razy i dwukrotnie górą była nasza rodaczka. Spotkanie zaplanowano na sobotę 24 stycznia. Rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 rano czasu polskiego, a więc w sesji wieczornej w Melbourne. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.