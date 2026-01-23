Ukrainka wyrzuciła Rosjankę z AO. Oto co się stało po meczu. "Od 2022 roku"

Elina Switolina od lat należy do światowej czołówki WTA. W szczycie formy jest w stanie pokonać każdą tenisistkę na świecie (przekonała się o tym na przykład Iga Świątek), ale też nigdy nie wygrała zawodów wielkoszlemowych. Być może zmieni się to w Melbourne, bo Ukrainka prezentuje się imponująco. Cristina Bucsa, nasza Linda Klimovicova oraz Diana Sznajder - każdą z tych zawodniczek ograła w dwóch setach.

Oto co zrobiła Switolina po meczu ze Sznajder. Rosjanie "komentują"

Switolina to nie tylko świetna tenisistka, ale osoba bardzo zaangażowana społecznie i politycznie. Zwraca uwagę na zbrodnie wojenne, jakich Rosjanie dokonują w napadniętej przez nich Ukrainie. Nie boi się też krytykować rosyjskich tenisistów, którzy jasno wspierają działania swojego kraju, albo milczą w momentach, w których nie powinni tego robić. 31-latka od 2022 roku trzyma się tego też jasnego postanowienia i nie podaje rąk Rosjanom i Białorusinom po zakończonych spotkaniach.

Nie inaczej było w piątek. Switolina ograła Sznajder, ale nawet nie po meczu podeszła do siatki. Wie, jak na gest podania ręki Rosjance zareagowaliby jej rodacy walczący z agresorami na froncie czy ukraińskie rodziny, które straciły swoich bliskich. Portal "sport.ru" udaje jednak, że nie wie, o co chodzi. Po spotkaniu Switoliny ze Sznajder opublikował relację, w którym wypomniał pierwszej z nich brak pomeczowego gestu.

"Po zakończonym pojedynku nie podeszła do przeciwniczki. Ukraińscy tenisiści nie uścisnęli dłoni Rosjanom i Białorusinom od 2022 roku" - czytamy. W tytule artykułu Rosjanie również umieścili informację o zachowaniu pogromczyni Sznajder.

W czwartej rundzie Australian Open Elina Switolina zmierzy się z Mirrą Andriejewą, czyli najwyżej sklasyfikowaną Rosjanką w rankingu WTA, albo z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse.