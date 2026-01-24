Miedwiediew przerwał milczenie ws. zmian obywatelstwa. W Rosji się to nie spodoba

- Nawet o tym nie myślałam - tak Mirra Andriejewa (7. WTA) odpowiedziała na pytanie, czy rozważała zmianę tenisowego "obywatelstwa", czego od początku zeszłego roku dokonały m.in. Daria Kasatkina (43. WTA) czy Anastasija Potapowa (55. WTA), które porzuciły Rosję odpowiednio dla Australii oraz Austrii. Głos w tej sprawie zabrał również Daniił Miedwiediew (12. ATP), najwyżej notowany rosyjski singlista.

Daniił Miedwiediew bez ogródek o zmianach barw narodowych w tenisie

Były lider światowego rankingu pytanie na ten temat dostał na konferencji prasowej po wygranym 6:7(5-7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 meczu z Fabianem Marozsanem (47. ATP) w trzeciej rundzie Australian Open. Co sądzi o decyzjach innych zawodników, nie tylko Rosjan?

- Rozumiem to w stu procentach. To coś, co możesz zrobić, zwłaszcza że sportowcom jest łatwiej niż "zwykłym" ludziom. Osobiście nigdy o tym nie myślałem, ponieważ wierzę, iż jest ważne, gdzie się rodzisz. Polityka i inne rzeczy to odrębna kwestia. Nie rozważałem tego, ale zero (zdziwienia - red.). Wielu graczy, którzy to robią, są moimi przyjaciółmi. To ich wybór - powiedział.

Te słowa Miedwiediewa na pewno nie spodobają się rosyjskim władzom. Jednocześnie należy pamiętać, że 29-latek nie jest ich ulubieńcem - obrywało mu się m.in. za grę pod neutralną flagą. Przy tym nie ukrywał współczucia dla ukraińskich zawodników, jasno opowiadając się po stronie pokoju.

Daniił Miedwiediew reaguje na słowa Ukrainki o Rosjanach

Na turnieju głośno jest również o kwestiach rosyjsko-ukraińskich, a to za sprawą wypowiedzi Ołeksandry Olijnikowej, żądającej wręcz wykluczenia Rosjan z międzynarodowych rozgrywek. O jej słowa zapytano Miedwiediewa, który nie rozwodził się nad tematem.

- Szanuję opinie wszystkich ludzi. Na korcie to inna historia (śmiech - Miedwiediew podczas meczów jest porywczy, za co nierzadko dostaje kary, dop. red.)... Poza kortem szanuję wszystkie opinie. To jej zdanie, szczerze mówiąc, nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat - oznajmił. Podobnie na pytania o słowa Ukrainki wcześniej reagowali Andriejewa oraz Andriej Rublow (15. ATP).

Jeśli chodzi o dalsze występy Daniiła Miedwiediewa w Australian Open, to w czwartej rundzie zagra on z Learnerem Tienem (29. ATP).