Klasy nie kupisz. Oto największy wróg kibiców na AO. Znowu to zrobiła

Julia Putincewa nie cieszy się wielką sympatią kibiców. I trudno im się dziwić. Kazaszka kilkukrotnie dopuściła się kontrowersyjnych zachowań na korcie, nie potrafiąc utrzymać nerwów na wodzy. Głośno było m.in. o incydencie z US Open 2024, kiedy ignorowała dziewczynkę od podawania piłek, za co bezlitośnie została wygwizdana. Kilka dni temu dała mały pokaz umiejętności tanecznych po meczu z Beatriz Haddad Maią w Australian Open, odpowiadając w ten sposób na doping brazylijskim kibiców dla rodaczki. "Pierwszorzędna podżegaczka", "To gorsza wersja Danielle Collins" - pisali oburzeni internauci. I jak się okazało, na tym Kazaszka zatrzymywać się nie zamierzała.

Julia Putincewa znów rozsierdziła kibiców. Tak zachowała się po awansie

Piątkowy występ Putincewej w Melbourne przyniósł kolejne kontrowersje. Kazaszka wygrała 6:3, 6:7(3), 6:3 z Zeynep Sonmez, ale zdecydowanie więcej niż o wyniku i jej awansie do czwartej rundy, mówi się o gestach, jakie wykonała po ostatniej akcji. Nagrania z jej "popisami" już trafiło do sieci i są szeroko komentowane. Co takiego zrobiła 94. rakieta świata?

Najpierw przyłożyła rękę do ucha, spoglądając w kierunku publiczności i słuchając ich reakcji na porażkę zawodniczki, którą dopingowali. Następnie posłała kilka całusów w ich stronę, jeszcze mocniej ich prowokując. Ale na tym nie zakończyła. Podeszła do ławki tanecznym krokiem. Tuż przy niej zaczęła poruszać klatką piersiową, barkami, biodrami, nieco imitując twerking. I kontynuowała to, mimo że publiczność wyraziła jasne zdanie w sprawie jej gestów. Z trybun dochodziły głośne gwizdy. To wszystko również na oczach rywalki, która opuszczając kort, nieśmiało spojrzała w jej stronę.

Świat reaguje na prowokacje Putincewej

"Jest znienawidzona niemal na całym świecie", "O mój Boże", "Okropna osoba" - pisali internauci. Z ich zdaniem zgodził się Jose Moron z puntodebreak.com. "Postępowanie Putincewej było dantejskie i haniebne. Kiedy tańczy na oczach rywalki, zaczyna drażnić publiczność, która ją wygwizduje. Posuwa się do ekstremalnych prowokacji" - pisał dziennikarz na X. W sieci znaleźli się jednak i tacy, którzy nieco usprawiedliwiali zachowanie Kazaszki, twierdząc, że widownia gwizdała na nią niemal cały mecz, więc ta miała prawo odpowiedzieć w taki właśnie sposób.

Teraz przed Putincewą czwarta runda Australian Open. Tak daleko w tym turnieju jeszcze nigdy się nie zameldowała. Jej najlepszym wynikiem była trzecia runda, którą osiągała aż czterokrotnie, m.in. w poprzednim sezonie. W czwartym meczu w Melbourne Kazaszka zagra ze zwyciężczynią starcia Iva Jović - Jasmine Paolini.