Niebywałe, co działo się w meczu Gauff! "Nie przypominam sobie czegoś takiego"

Coco Gauff (3. WTA) gładko przeszła przed dwie pierwsze rundy Australian Open - w meczach z Kamillą Rachimową (93. WTA) oraz Olgą Danilović (69. WTA) łącznie straciła dziewięć gemów. Jej kolejną przeciwniczką była rodaczka Hailey Baptiste (70. WTA).

Coco Gauff nieudanie zaczęła mecz z Hailey Baptiste. Odpowiedziała siedmioma z rzędu wygranymi gemami

Zaczęło się od dwóch przełamań, po czym serwujące ustabilizowały sytuację na swoją korzyść. Aż w ósmym gemie niżej notowana zawodniczka wykorzystała drugi break point i serwowała po zwycięstwo. Jak jej poszło? Szybko miała dwie piłki setowe, które zmarnowała, a potem dwukrotnie musiała bronić się przed stratą podania. To jej się udało, a następnie wykorzystała trzecią okazję na zamknięcie partii wynikiem 6:3.

"Gauff bez winnera w 40-minutowym secie z Baptiste. Nie przypominam sobie czegoś takiego" - opisywał wydarzenia w pierwszym secie Marek Furjan, komentator Eurosportu.

Odpowiedź Gauff przeszła najśmielsze oczekiwania. Szybko wygrała ona trzy gemy z rzędu, po czym w czwartym napotkała bardziej stanowczy opór. Rozegrano aż 20 punktów, jednak faworytka rozstrzygnęła sprawę na swoją korzyść. A w dwóch kolejnych gemach łącznie straciła tylko dwa punkty i po wykorzystaniu pierwszej piłki setowej wygrała 6:0. Zajęło jej to 35 minut.

Coco Gauff pokonała Hailey Baptiste i zagra z pogromczynią Magdy Linette

Trzecia partia zaczęła się od wyrównanej gry. Aż w szóstym gemie Gauff doprowadziła do stanu 40-15, po czym wykorzystała pierwszy break point, znacząco zbliżając się do zwycięstwa. Już nie straciła przewagi, a po wykorzystaniu pierwszego meczbola mogła świętować wygraną w swoim setnym spotkaniu wielkoszlemowym. Amerykanki spędziły na korcie 110 minut.

W czwartej rundzie Australian Open Coco Gauff zagra z Karoliną Muchovą (19. WTA), która w piątek pokonała 6:1, 6:1 Magdę Linette (50. WTA).