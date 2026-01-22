Zapytali rywalkę Świątek o działania Trumpa. O tych słowach będzie głośno

Pegula jak dotąd prezentuje w Australian Open bardzo dobry tenis. Turniej rozpoczęła od pokonania Anastasiji Zacharowej 6:1, 6:2, a następnie w jeszcze lepszym stylu (6:0, 6:2) ograła McCartney Kessler. Amerykanka udowadnia, że nieprzypadkowo jest nazywana jedną z faworytek do zdobycia tytułu w Melbourne. W najbliższym czasie sporo będzie jednak mówić się też o jej wypowiedzi, która w ogóle nie dotyczyła tenisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Pegula poszła w ślady Gauff. Też mówi o polityce

Ostatnie działania Donalda Trumpa wzbudzają kontrowersje i często też obawy na całym świecie. Jak się okazuje: nie omijają również środowiska tenisa. Ostatnio pytanie na temat polityki USA otrzymała Coco Gauff. - Mam nadzieję, że w przyszłości w naszym kraju zapanuje o wiele większy pokój i będziemy z większą życzliwością rozmawiać o różnych tematach i tym podobnych - stwierdziła 21-latka.

ZOBACZ: Gauff tego nie ukrywała, gdy dostała pytanie o Trumpa. Poszło w świat

Tę samą kwestię na konferencji prasowej poruszyła pytana przez dziennikarzy Jessica Pegula. - Nie lubię się za bardzo mieszać w polityce, bo to nie jest przestrzeń, w której chce się często poruszać, ale mam po prostu nadzieję, że w pewnym momencie się dogadamy i będziemy wspólnymi siłami pracować w naszym kraju, niezależnie od tego, czy chodzi o politykę czy nie - stwierdziła 31-letnia tenisistka.

- Wierzę, że możemy działać wspólnie, z dobrym dialogiem, co pozwoli nam faktycznie osiągać różne rzeczy. Rzeczy, które chcemy osiągać i które nie będą tak dzieliły ludzi - podsumowała Amerykanka.

ZOBACZ TEŻ: Wielkie zamieszanie w teamie Świątek. Zaczęło się od Abramowicz

Jessica Pegula w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z Oksaną Sielechmietjewą.