Burza po tym, co zrobiła Świątek. Od razu jej wytknęli. "Niepierwszy raz"

Polka na start Australian Open wygrała z Chinką Yue Yuan. Wówczas nie rozegrała jednak specjalnie dobrego spotkania - znacznie niżej notowana rywalka sprawiła jej spore problemy. Mecz z Bouzkovą był już jednak inną historią. - Szczerze, czułam się dzisiaj na korcie świetnie. Warunki co prawda nie pomagały. Nie wiem, czy zauważyliście, ale było dzisiaj bardzo wietrznie. Ale udało mi się do tego dostosować - mówiła nasza tenisistka w wywiadzie pomeczowym po cennym zwycięstwie.

Świątek zaskoczyła w meczu z Bouzkovą. O co tutaj chodziło?

Czeszka nie mogła być specjalnie zadowolona ze swojej postawy, ale w pewnym momencie pierwszego seta mogła mieć pretensje tylko do Igi Świątek. Czeszka podbiegła do siatki, żeby dosięgnąć piłki, która zmierzała już na drugą stronę kortu po woleju Świątek, ale na drodze stanęła jej właśnie Polka, która nie uciekła od piłki, a wręcz przeciwnie - dobiegła do samej siatki. To było bardzo nietypowe zachowanie. Nasza tenisistka co prawda zdołała w porę odsunąć się od rakiety Bouzkovej, ale widocznie utrudniła rywalce wyprowadzenie uderzenia. Nawet kiedy zrobiła to niecelowo.

Ta sytuacja szybko obiegła media społecznościowe i wywołała lawinę komentarzy. Wiele z nich było krytycznych dla zachowania Świątek. "Dlaczego" - zastanawiali się komentatorzy anglojęzycznej telewizji, analizując nietypową sytuację przy siatce. "Niepierwsze niezręczne spotkanie przy siatce Igi Świątek", "Dlaczego Świątek to zrobiła" - czytamy w komentarzach. Wielu fanów zwróciło także uwagę na zachowanie Bouzkovej, która wszystko podsumowała uśmiechem, choć mogła mieć pretensje do Polki. Całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem polskiej zawodniczki 6:2, 6:3.

W trzeciej rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Anna Kalinska, która w czwartek uporała się z Austriaczką Julią Grabher.