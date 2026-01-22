Cały świat patrzy na 1057. rakietę świata! Robi furorę na Australian Open

Karolina Pliskova to dwukrotna finalistka turniejów wielkoszlemowych. Największym sukcesem Czeszki jest pierwsze miejsce w rankingu WTA, tenisistka przewodziła stawce od 17 lipca 2017 do 10 września 2017. W 2025 roku znalazła się po drugiej stronie klasyfikacji, do Australian Open przystępowała jako dopiero 1057. rakieta świata. Wszystko przez kontuzje, z którymi w 2025 roku walczyła Pliskova. Czeszka musiała przejść poważną operację, zabieg na długie miesiące wyeliminował ją z gry.

Pliskova idzie jak burza przez Australian Open. Ograła kolejną rywalkę

W pierwszej rundzie Australian Open Pliskova zmierzyła się z inną wielką zawodniczką próbującą odbudować ranking - Sloane Stephens. Czeszka problemy z Amerykanką miała tylko w pierwszym secie, wygrała dopiero po tie-breaku. Pliskova zyskała pełną kontrolę nad meczem w drugim secie, wygrywając całe spotkanie 7:6, 6:2.

W drugiej rundzie była liderka rankingu WTA zagrała z Janice Tjen. Gładko wygrała to spotkanie 6:4, 6:4.

Teraz czas na wielki hit. Pliskova zagra z mistrzynią Australian Open

W 3. rundzie Australian Open czeka nas hitowe starcie z udziałem Pliskovej. Powracająca na najwyższy poziom Czeszka zagra z aktualną mistrzynią Australian Open, Madison Keys. Amerykanka w drugiej rundzie pokonała w dwóch setach Ashlyn Krueger. Mimo gigantycznej różnicy w rankingu należy się spodziewać pasjonującego meczu.

Pliskova zanotuje gigantyczny awans w rankingu WTA

Karolina Pliskova niezależnie od końcowego wyniku meczu z Madison Keys zanotuje gigantyczny awans w rankingu WTA. W klasyfikacji live jest już na 408. miejscu. To oznacza przesunięcie się w rankingu o 649 miejsc.

W 2025 nie oglądaliśmy Czeszki w żadnym turnieju wielkoszlemowym. Ostatni raz na tym poziomie rywalizowała w 2024 roku. W drugiej rundzie US Open skreczowała w meczu z Jasmine Paolini.