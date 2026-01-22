Tak wygląda ranking WTA po drugim meczu Świątek w Australian Open

Iga Świątek na starcie Australian Open odniosła zwycięstwo 7:6(5), 6:3 nad Yue Yuan. W drugiej rundzie polska tenisistka wpadła na Marie Bouzkovą, która na wcześniejszym etapie rywalizacji pokonała 6:2, 7:5 Renatę Zarazuę.
W pierwszym secie 24-latka nie miała większych problemów - tylko raz została przełamana, a sama zrobiła to trzykrotnie, dzięki czemu zwyciężyła 6:2. W drugiej partii czeska przeciwniczka spisała się nieco lepiej, ale skończyło się wynikiem 6:3 dla Polki.
Po tym spotkaniu Świątek pozostała na drugim miejscu w rankingu WTA Live, gdzie powiększyła dorobek o 60 pkt - jednak nawet w przypadku wygrania turnieju nie może awansować na pierwszą pozycję. Jednocześnie musi uważać, aby nie wyprzedziła jej Amanda Anisimova albo Coco Gauff.
W trzeciej rundzie Australian Open Iga Świątek zmierzy się z Anną Kalinską, która w czwartek pokonała 6:3, 6:3 Julię Grabher.