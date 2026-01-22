Tak wygląda ranking WTA po drugim meczu Świątek w Australian Open

Iga Świątek na starcie Australian Open odniosła zwycięstwo 7:6(5), 6:3 nad Yue Yuan. W drugiej rundzie polska tenisistka wpadła na Marie Bouzkovą, która na wcześniejszym etapie rywalizacji pokonała 6:2, 7:5 Renatę Zarazuę.

Iga Świątek pokonała Marie Bouzkovą w drugiej rundzie Australian Open. Oto ranking WTA Live

W pierwszym secie 24-latka nie miała większych problemów - tylko raz została przełamana, a sama zrobiła to trzykrotnie, dzięki czemu zwyciężyła 6:2. W drugiej partii czeska przeciwniczka spisała się nieco lepiej, ale skończyło się wynikiem 6:3 dla Polki.

Po tym spotkaniu Świątek pozostała na drugim miejscu w rankingu WTA Live, gdzie powiększyła dorobek o 60 pkt - jednak nawet w przypadku wygrania turnieju nie może awansować na pierwszą pozycję. Jednocześnie musi uważać, aby nie wyprzedziła jej Amanda Anisimova albo Coco Gauff.

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova w Australian Open

1. Aryna Sabalenka - 9820 pkt (maksymalnie 11690 pkt w przypadku wygrania AO)

2. Iga Świątek - 7678 pkt (maks. 9548 pkt)

3. Amanda Anisimova - 6380 pkt (maks. 8250 pkt)

4. Coco Gauff - 6123 pkt (maks. 7993 pkt)

5. Jelena Rybakina - 5680 pkt (maks. 7610 pkt)

6. Jessica Pegula - 5453 pkt (maks. 7323 pkt)

7. Mirra Andriejewa - 4621 pkt (maks. 6491 pkt)

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt (maks. 6137 pkt)

9. Belinda Bencic - 3342 pkt (maks. 5272 pkt)

10. Jekatierina Aleksandrowa - 2983 pkt

...

38. Magda Linette - 1277 pkt (maks. 3147 pkt)

60. Magdalena Fręch - 1033 pkt

W trzeciej rundzie Australian Open Iga Świątek zmierzy się z Anną Kalinską, która w czwartek pokonała 6:3, 6:3 Julię Grabher.