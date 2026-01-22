Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a tu wszystko jasne. Oto następna rywalka

Iga Świątek (2. WTA) rozpoczęła Australian Open od zwycięstwa 7:6(5), 6:3 nad Yue Yuan (130. WTA). W czwartkowym spotkaniu drugiej rundy Polka zmierzy się z Marie Bouzkovą (44. WTA), a już wcześniej wyjaśniło się, z kim może zagrać w trzeciej fazie.

Na korcie 13 rywalizowały Anna Kalinska (33. WTA), rozstawiona w turnieju z numerem 31, oraz Julia Grabher (95. WTA). Dużo lepiej zaczęła druga z nich, która najpierw wykorzystała (trzeci) break point, a następnie obroniła się przed przełamaniem powrotnym.

Jednak w czwartym gemie wypuściła przewagę z rąk i było 2:2. Kluczowa okazała się rozgrywka przy stanie 4:3 dla Kalinskiej - wygrała ona podanie przeciwniczki do zera, a później wykorzystała trzecią piłkę setową, triumfując 6:3.

Anna Kalinska potencjalną rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie Australian Open

Początek drugiej odsłony ponownie należał do Grabher, która po prowadziła 2:0 po przełamaniu. Później miały miejsce trzy kolejne, a następnie wyżej notowana tenisistka doprowadziła do remisu 3:3. I od tego momentu zaczęła wyraźnie przeważać. Wykorzystała dwie szanse na przełamanie, z czego druga była piłką meczową i odniosła zwycięstwo 6:3, 6:3. Spotkanie trwało 73 minuty.

Zatem to 28-latka może zagrać z wiceliderką światowego rankingu w trzeciej rundzie AO. Gdyby tak się stało, byłby to ich czwarty pojedynek i drugi w Wielkim Szlemie, po US Open 2025. Tam oraz w Cincinnati (również 2025 r.) wygrywała Polka, natomiast dwa lata temu w Dubaju lepsza była Kalinska. Wszystkie te trzy spotkania kończyły się po dwóch setach.

Co do drugiej rundy Australian Open, to mecz IgI Świątek z Marie Bouzkovą planowo rozpocznie się około godziny 7:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.