Corretja obejrzał mecze Świątek i wydał wyrok. Te słowa pójdą w świat

Iga Świątek pokonała Chinkę Yue Yuan 7:6, 6:3 w pierwszej rundzie Australian Open, ale po tym meczu nie zebrała zbyt wielu pochwał. Przeciwnie, eksperci podkreślali, że Polka popełniła aż 35 niewymuszonych błędów i podsumowywali, że choć nie straciła seta, to nie weszła w pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej tak pewnym krokiem, jak można było się spodziewać.

Alex Corretja wydał wyrok ws. Igi Świątek

Co prawda już przed Australian Open powszechnie podkreślano, że Świątek na starcie sezonu nie jest w najwyższej formie. W nieoficjalnych drużynowych mistrzostwach świata liderka naszej kadry wygrała trzy mecze, a dwa przegrała – z Coco Gauff i Belindą Bencić. W Sydney Idze brakowało pewności siebie. Ale i tak oczekiwano, że w swoim pierwszym meczu w Melbourne Świątek wypadnie lepiej. Yuan to dopiero 130. zawodniczka światowego rankingu, a mimo to przez w sumie aż dwie godziny pojedynku była naprawdę trudną rywalką dla naszej faworytki.

Teraz, przed meczem Świątek z Marie Bouzkovą w drugiej rundzie, opinią o Idze, która na pewno ucieszy jej kibiców postanowił się podzielić Alex Corretja.

- Myślę, że Iga poczuje się znacznie lepiej. Wcale mnie to nie martwi, że niedawno przegrała mecze w United Cup. Myślę, że tutaj, w Melbourne, znajdzie swoją drogę. Iga to ktoś, kto pierwszego dnia może mieć pewne wątpliwości, ale myślę, że teraz będzie dla niej dobry mecz, żeby zyskała pewność siebie – przekonuje Hiszpan.

Corretja w ostatnich latach dał się poznać jako człowiek, który Idze Świątek życzy jej najlepiej. Wiele razy komplementował naszą tenisistkę i dobrze jej życzył.

- Świątek zmierzy się z Bouzkovą, którą już kilka razy pokonała [grały ze sobą dwukrotnie, oba mecze wygrała Polka bez straty seta]. Czeszka jest świetną zawodniczką, ale wydaje się, że trochę brakuje jej siły, żeby zdominować Igę. Myślę, że dla Igi to będzie dobry mecz. Taki, który pozwoli jej nabrać pewności siebie. Bouzkova musi grać agresywnie, ale nie może szaleć i nie może popełniać zbyt wielu błędów. Myślę, że to dobry moment dla Igi, żeby stanęła na wysokości zadania i poczuła się lepiej, wchodząc w trzecią rundę z pewnością siebie – analizuje teraz Corretja.

Mecz Iga Świątek – Marie Bouzkova w drugiej rundzie Australian Open 2026 w środę nie wcześniej niż o godzinie 7 czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie, na platformie HBO MAX i w Playerze. Relacja na żywo na Sport.pl.