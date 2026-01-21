Mistrzyni Wimbledonu kończy karierę! To była liderka rankingu

Helen Wills, Martina Navratilova, Suzanne Lenglen, Elizabeth Ryan, Pam Shriver, Billie Jean King - to zaledwie część legendarnych tenisistek, które często wygrywały wielkoszlemowy Wimbledon. W zeszłym roku po raz pierwszy w tym turnieju triumfowała Iga Świątek, która w finale pokonała 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą. Jedna z byłych zwyciężczyń tego turnieju właśnie ogłosiła zakończenie kariery.

Mistrzyni Wimbledonu kończy karierę. "Żegnaj, zawodowy tenisie"

Oficjalna strona WTA poinformowała w komunikacie, że karierę zakończyła Tajwanka Latisha Chan. Nie jest to przypadkowa postać na mapie tenisa, bo mowa o tenisistce, która święciła największe triumfy w deblu (łącznie 33 wygrane turnieje) i mikście, i zajmowała pierwsze miejsce w rankingu WTA. Poza tym Chan wygrała deblowy US Open (2017) w parze z Martiną Hingis, a w mikście zdobywała French Open (dwukrotnie: 2018-2019 z Ivanem Dodigiem) i Wimbledon (2019 z Dodigiem).

Oficjalna strona WTA przypomina, że Chan zajmowała 50. miejsce w singlowym rankingu, gdy miała 17 lat. "Chan odchodzi jako jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek swojego pokolenia. To azjatycka pionierka tenisa" - czytamy. W sobotę Chan ma zostać oficjalnie pożegnana przez organizatorów Australian Open. Tajwanka nie występowała w turniejach przez ostatnie dwa lata z powodu kontuzji.

"Nigdy nie byłam dobra w pożegnania, zwłaszcza z marzeniem, które towarzyszyło mi przez 30 lat. Tenis wszedł w moje życie, gdy miałam sześć lat. Żegnaj, zawodowy tenisie. Z niecierpliwością czekam na kolejny rozdział mojego życia, mając nadzieję, że będę miała możliwość i zaszczyt współtworzenia oraz przekazywania mojego dziedzictwa młodszemu pokoleniu" - napisała Chan w oświadczeniu, które opublikowała na Instagramie.

W 2025 r. Chan ukończyła doktorat z zarządzania międzynarodowymi innowacjami w sporcie na Narodowym Uniwersytecie Sportu Tajwańskiego w Taoyuan.