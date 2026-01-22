Gauff tego nie ukrywała, gdy dostała pytanie o Trumpa. Poszło w świat

W ostanim czasie jest bardzo głośno wokół USA i prezydenta Donalda Trumpa. Wszystko przez jego ostatnie ruchy dot. Wenezueli czy Grenlandii. Jego zapędy nie podobają się wielu przywódcom na całym świecie, a zagraniczne media zaczęły "zachęcać" do bojkotu mistrzostw świata. "Groźba bojkotu nie jest już tylko kwestią moralną. Miałaby ona znaczenie polityczne. Dlaczego więc nie umieścić tego tematu w porządku obrad specjalnego szczytu UE? To jest język, który Trump rozumie" - pisali dziennikarze "Die Zeit".

Coco Gauff dostała pytanie o Donalda Trumpa

Niedawno Amerykanie ocenili pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa na prośbę pracowni SSRS przeprowadziła sondaż na zlecenie CNN. "Badanie zrealizowano w dniach 9-12 stycznia na próbie 1209 ankietowanych. Sondaż wykazał, że 58 proc. Amerykanów uznaje pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa za porażkę. Tylko 36 proc. badanych stwierdziło, że Trump we właściwy sposób ustalił priorytety swojej prezydentury" - opisywaliśmy na łamach gazeta.pl.

Teraz o rządy Donalda Trumpa zapytana została Coco Gauff na konferencji prasowej podczas Australian Open. - Mam nadzieję, że w przyszłości w naszym kraju zapanuje o wiele większy pokój i będziemy z większą życzliwością rozmawiać o różnych tematach i tym podobnych - zaczęła.

- Oczywiście dość otwarcie mówiłam o swoich odczuciach. W tej chwili czuję się trochę zmęczona mówieniem o tym, ponieważ trudno jest być czarnoskórą kobietą w tym kraju i doświadczać różnych rzeczy, nawet online, i widzieć, jak dotykają marginalizowane społeczności... i wiedzieć, że mogę tylko przekazywać darowizny i zabierać głos. Staram się to robić najlepiej, jak potrafię. Mam jednak nadzieję, że z czasem uda nam się osiągnąć stan, w którym obecnie nie jesteśmy, i będziemy iść naprzód - zakończyła.

Coco Gauff kapitalnie sobie radzi w Australian Open - jeszcze nie straciła seta, a już awansowała do 1/16 finału. W pierwszym meczu pokonała Kamillę Rachimową, a następnie wyeliminowała Olgę Danilović. Teraz stoczy pojedynek z rodaczką Hailey Baptiste.