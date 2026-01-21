Co za awans Magdy Linette w rankingu WTA! Brawo, brawo!

Linette długo musiała czekać na kolejne zwycięstwo w zawodach wielkoszlemowych. W latach 2024-2025 za każdym razem jej przygoda w Australian Open, Roland Garros, Wimbledonie albo US Open kończyła się na pierwszej rundzie. Polka parę miesięcy temu postanowiła przedwcześnie skończyć sezon i zrobić sobie dłuższą formę od startów. Teraz wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Linette wreszcie wygrywa. Co za awans!

Na start Australian Open 2026 polska tenisistka wreszcie się przełamała. Sprawiła sporą niespodziankę, wyrzucając z turnieju Emmę Navarro, czyli piętnastą rakietę świata. W środę poszła za ciosem, tym razem ogrywając Ann Li. Pokonanie dwóch wyżej notowanych zawodniczek było bez wątpienia sporym sukcesem Polki. Wpłynie on też w znaczący sposób na jej pozycję w zestawieniu WTA.

ZOBACZ TEŻ: Czarna środa Polaków w Australian Open. Zaczęło się od 6:1, a potem dramat

W tak zwanym "rankingu live" Linette zanotowała awans o już dwanaście pozycji - z 50. lokaty na 38. lokatę. Nie jest to oczywiście szczyt możliwości 33-letniej tenisistki, bo w przeszłości znajdowała się nawet w gronie dwudziestu najlepszych zawodniczek na świecie. Niewykluczone jednak, że Polka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W 3. rundzie zagra z lepszą z pary Karolina Muchova - Alycia Parks i jak najbardziej będzie mogła liczyć na zwycięstwo.

Linette najlepszy w karierze występ w Melbourne zanotowała w 2023 roku. Wówczas dotarła do półfinału Australian Open. W nim uznała wyższość Aryny Sabalenki, czyli późniejszej triumfatorki.