Czarna środa Polaków w Australian Open. Zaczęło się od 6:1, a potem dramat

Polscy tenisiści zanotowali kapitalną pierwszą rundę Australian Open - aż sześcioro singlistów wywalczyło awans do drugiej rundy. Ponadto Jan Zieliński w duecie z Lukiem Johnsonem przeszedł pierwszą rundę debla na tym wielkoszlemowym turnieju. To sprawiło, że polscy kibice mogli mieć ogromne apetyty przed kolejnymi zmaganiami.
Niestety środa 21 stycznia (polskiego czasu) okazała się czarnym dniem dla Biało-Czerwonych. Nad ranem Linda Klimovicova poległą w drugiej rundzie z 12. w rankingu Eliną Switoliną. Ukrainka nie dała Polce żadnych szans. Nasza reprezentantka dzielnie broniła się w pierwszym secie, ale poległa 5:7. W drugiej partii już oglądaliśmy kompletną dominację w wykonaniu wyżej notowanej tenisistki, która zafundowała Biało-Czerwonej "bagietkę" (1:6).
Mniej więcej o tej samej porze co Klimovicova na kort wyszedł Kamil Majchrzak. Jego rywalem był Fabian Marozsan. Niestety Polak musiał uznać wyższość 47. tenisisty rankingu i poległ 0:3 (3:6, 4:6, 6:7).
Po godz. 5:00 czasu polskiego W deblu kobiet na kort wyszły Katarzyna Piter w parze z Janice Tjen. Ich rywalkami były Australijki - Daria Kasatkina i Arina Rodionowa, które otrzymały dziką kartę.
Zapowiadało się wymagające spotkanie, ale przecież polsko-infonezyjski duet - według wyliczeń profilu "Z kortu - informacje tenisowe - notował kapitalną serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Jakby tego było mało - tuż przed Australian Open tenisistki wygrały rywalizację w Hobart.
Para Piter/Tjen kapitalnie weszła w ten mecz - w pierwszej partii tenisistki rozgromiły rywalki 6:1 w 25 minut. Australijki nie zdążyły się obrócić, a już poległy.
Niestety w drugiej partii sytuacja obróciła się o 180 stopni, choć na początku nic tego nie zwiastowało. Piter i Tjen już na początku drugiej partii miały trzy okazje do przełamania rywalek. Niestety żadnej z nich nie wykorzystali. Obie drużyny broniły swoich podań aż do szóstego gema - wtedy to pierwsze break pointy miały Australijki. Dopiero za piątym razem udało im się dopiąć swego i odskoczyć rywalkom na 2:4. Chwilę późiej Kasatkina i Rodionova nie potwierdziły tego przełamania, bo Piter i Tjen wygrały przy ich podaniu, ale w decydującym secie Australijki wykorzystały breaka na 4:6.
Decydująca partia rozpoczęła się podobnie - od break pointów dla polsko-indonezyjskiego duetu, które nie zostały wykorzystane. Później - od wyniku 1:1, aż do 3:3 oglądaliśmy festiwal przełamań z obu stron. W końcówce trzeciego seta oglądaliśmy niemal kalkę z drugiego seta - w końcówce Piter/Tjen miały szansę na przełamanie rywalek, co im się ostatecznie nie udało, a w dziesiątym gemie to Australijki mają break pointy i piłki meczowe, które ostatecznie wykorzystują, triumfując w tej partii 4:6, a w całym meczu 1:2 (6:1, 4:6, 4:6).