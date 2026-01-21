Czarna środa Polaków w Australian Open. Zaczęło się od 6:1, a potem dramat

Polscy tenisiści zanotowali kapitalną pierwszą rundę Australian Open - aż sześcioro singlistów wywalczyło awans do drugiej rundy. Ponadto Jan Zieliński w duecie z Lukiem Johnsonem przeszedł pierwszą rundę debla na tym wielkoszlemowym turnieju. To sprawiło, że polscy kibice mogli mieć ogromne apetyty przed kolejnymi zmaganiami.

Czarny dzień dla polskiego tenisa w Australian Open

Niestety środa 21 stycznia (polskiego czasu) okazała się czarnym dniem dla Biało-Czerwonych. Nad ranem Linda Klimovicova poległą w drugiej rundzie z 12. w rankingu Eliną Switoliną. Ukrainka nie dała Polce żadnych szans. Nasza reprezentantka dzielnie broniła się w pierwszym secie, ale poległa 5:7. W drugiej partii już oglądaliśmy kompletną dominację w wykonaniu wyżej notowanej tenisistki, która zafundowała Biało-Czerwonej "bagietkę" (1:6).

Mniej więcej o tej samej porze co Klimovicova na kort wyszedł Kamil Majchrzak. Jego rywalem był Fabian Marozsan. Niestety Polak musiał uznać wyższość 47. tenisisty rankingu i poległ 0:3 (3:6, 4:6, 6:7).

Australian Open: Katarzyna Piter walczyła w deblu

Po godz. 5:00 czasu polskiego W deblu kobiet na kort wyszły Katarzyna Piter w parze z Janice Tjen. Ich rywalkami były Australijki - Daria Kasatkina i Arina Rodionowa, które otrzymały dziką kartę.

Zapowiadało się wymagające spotkanie, ale przecież polsko-infonezyjski duet - według wyliczeń profilu "Z kortu - informacje tenisowe - notował kapitalną serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Jakby tego było mało - tuż przed Australian Open tenisistki wygrały rywalizację w Hobart.

Para Piter/Tjen kapitalnie weszła w ten mecz - w pierwszej partii tenisistki rozgromiły rywalki 6:1 w 25 minut. Australijki nie zdążyły się obrócić, a już poległy.

Niestety w drugiej partii sytuacja obróciła się o 180 stopni, choć na początku nic tego nie zwiastowało. Piter i Tjen już na początku drugiej partii miały trzy okazje do przełamania rywalek. Niestety żadnej z nich nie wykorzystali. Obie drużyny broniły swoich podań aż do szóstego gema - wtedy to pierwsze break pointy miały Australijki. Dopiero za piątym razem udało im się dopiąć swego i odskoczyć rywalkom na 2:4. Chwilę późiej Kasatkina i Rodionova nie potwierdziły tego przełamania, bo Piter i Tjen wygrały przy ich podaniu, ale w decydującym secie Australijki wykorzystały breaka na 4:6.

Decydująca partia rozpoczęła się podobnie - od break pointów dla polsko-indonezyjskiego duetu, które nie zostały wykorzystane. Później - od wyniku 1:1, aż do 3:3 oglądaliśmy festiwal przełamań z obu stron. W końcówce trzeciego seta oglądaliśmy niemal kalkę z drugiego seta - w końcówce Piter/Tjen miały szansę na przełamanie rywalek, co im się ostatecznie nie udało, a w dziesiątym gemie to Australijki mają break pointy i piłki meczowe, które ostatecznie wykorzystują, triumfując w tej partii 4:6, a w całym meczu 1:2 (6:1, 4:6, 4:6).