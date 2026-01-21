Niewiarygodny mecz Fręch - Paolini! Ponad trzy godziny na dwóch kortach

Przez kilkadziesiąt minut wydawało się, że Magdalena Fręch i Jasmine Paolini będą musiały martwić się w środę przede wszystkim bardzo mocnym wiatrem, który uprzykrzał im życie. Ale to był dopiero początek zawirowań wokół tego meczu, wobec którego nie sprawdził się najbardziej pesymistyczny scenariusz byłego trenera Igi Świątek.

Szarpanie i niewykorzystane szanse Fręch. Frustracja i "atak, atak, atak"

Choć Paolini jest Włoszką, to można uznać, że był to "polski" mecz, bo matka 30-latki pochodzi z Łodzi, a tenisistka od czasu do czasu odwiedza mieszkającą w tym mieście babcię. Przy okazji różnych turniejów zaś udziela wywiadów w języku polskim. Z urodzoną w Łodzi Fręch znają się całkiem dobrze i darzą sympatią, ale podczas środowego meczu sentymentów nie było, choć uśmiechy się pojawiały. Nie zawsze jednak były oznaką radości.

Tym razem były one zwykle efektem irytacji. Mocny wiatr od początku znacząco utrudniał grę i tenisistki solidarnie zaliczały sporo błędów. Nieraz piłka po ich uderzeniu leciała poza kort popychana przez zmienne podmuchy powietrza. Komentujący mecz w Eurosporcie Piotr Sierzputowski uznał, że takie warunki mogą sprzyjać 57. w światowym rankingu Fręch.

- Paolini lubi rytm, a nie przepada za szarpaną grą - wskazywał były trener Igi Świątek. I dodawał, że Polka musi grać znacznie agresywniej niż zwykle.

Taktyka "atak, atak, atak" nie jest tym, co 28-letnia łodzianka lubi najbardziej, ale nieraz skutecznie nakładała presję na przeciwniczkę i zmieniała rytm. Efekt – już w pierwszym gemie serwisowym Włoszki miała pierwszą szansę na przełamanie, a w kolejnym trzy następne. Tyle że nic z tych szans nie wyniknęło. Gdy tylko Fręch przestawała pilnować założeń, to ósma na liście WTA Paolini bezlitośnie to wykorzystywała.

Były trener Świątek ostrzegał. Fręch i Paolini dwukrotnie musiały zejść z kortu

Potem główną rolę przez dłuższy czas odgrywał deszcz, który pojawił się po raz pierwszy dość niespodziewanie. Przy stanie 1:4 i po rozegraniu dwóch punktów w szóstym gemie mająca serwować Polka spojrzała w górę, a zaraz potem razem z rywalką zeszły z kortu. Realizator transmisji zrobił zbliżenie na górną część stadionu, który nie ma dachu i w świetle reflektorów widać było, że zaczęło intensywnie padać.

- Jeśli w miarę szybko nie przestanie, to może nie być już dużo gry w tym meczu dziś – analizował Sierzputowski, odnosząc się do później pory i spadającej temperatury w Melbourne, która utrudnia osuszanie kortu.

Najbardziej pesymistyczny scenariusz nie sprawdził się, ale nie oznacza to, że kłopoty pogodowe się skończyły. Opady dość szybko ustały i po niemal godzinie zawodniczki wznowiły grę. Fręch popełniała błędy, które uniemożliwiły jej wykorzystanie trzech "break pointów" i przewaga finalistki Roland Garros i Wimbledonu z 2023 roku rosła. Kiedy jednak Polka znów zaczęła wytrącać ją z rytmu i naciskać, to pojawiły się tego owoce. Gdy miała kolejną okazję do przełamania, to Paolini zwróciła uwagę sędziemu na pojawiające się na korcie pojedyncze krople deszczu.

- Myślałem początkowo, że to fanaberia Włoszki – przyznał Sierzputkowski.

Nie był to wymysł faworytki, ale opady zaraz ustały i zawodniczki tym razem wróciły do gry bez opuszczania obiektu. Upragnione i wyczekiwane od początku spotkania przełamanie Fręch zanotowała za dziesiątym podejściem. Przerwała dzięki temu serię pięciu gemów wygranych przez rywalkę. Radość jednak nie trwała długo – po chwili straciła podanie, co oznaczało też przegranie pierwszej partii.

Przeprowadzka i zwroty akcji. Fręch kontynuuje czarną passę Polaków

Już po pierwszej akcji drugiej odsłony wydawało się, że Polkę i jej przeciwniczkę znów może czekać przerwa. Tym razem skończyło się na wstrzymaniu gry na około minutę. Niewiele dłużej jednak trwała potem ich dalsza rywalizacja na Kia Arena. Po trzech kolejnych punktach - przy prowadzeniu 40:15 dla Fręch - znów rozpadało się na dobre. Po pół godzinie zawodniczki wróciły do gry i było wiadomo, że teraz już na pewno dokończą pojedynek, bo przeniesiono je na zadaszoną John Cain Arena.

Polka wywalczyła szybko "breaka", ale co z tego, skoro Włoszka od razu odrobiła stratę. Sierzputowski zwracał potem uwagę na problemy z timingiem 28-latki i przyznał, że trudno odgadnąć, z czego dokładnie wynikały. Ta znalazła się w trudnej sytuacji, gdy po podwójnym błędzie straciła podanie. Wydawało się, że jest pod ścianą, gdy przegrywała 1:4, ale niespodziewanie z pomocą przyszła jej Włoszka. Odnosząca wielkie sukcesy w deblu zawodniczka zaczęła się seryjnie mylić i Fręch wygrała dwa gemy z rzędu. Reprezentantka Italii opanowała jednak sytuację i nie wypuściła z rąk szansy na zamknięcie tego nietypowego meczu w dwóch partiach.

Fręch, która na początku sezonu miała problemy z udem, na trzecie w karierze zwycięstwo nad rywalką z Top10 światowego rankingu musi więc jeszcze poczekać. Z Paolini przegrała po raz drugi. Trzy lata temu pokonała ją gładko w pierwszej rundzie na ziemi w Madrycie, a Włoszka kilka miesięcy później zrewanżowała się jej na początku turnieju w Cleveland. W USA, tak jak w Melbourne, rywalizowały na korcie twardym.

Fręch, która dwa lata temu w Australian Open dotarła do 1/8 finału, teraz dołączyła do Kamila Majchrzaka i Lindy Klimovicovej, którzy też odpadli w środę. Awans jako jedyna z polskich singlistów na razie wywalczyła Magda Linette, a w czwartek o to, by pójść w jej ślady, powalczą Iga Świątek i Hubert Hurkacz.