Klasy nie kupisz. Tak Sabalenka odpowiedziała na pytanie o wojnę w Ukrainie

Aryna Sabalenka wybornie czuje się na kortach w Melbourne. W latach 2023-2024 triumfowała w Australian Open, a w poprzednim roku dotarła do finału, gdzie przegrała z Madison Keys. W obecnej edycji jej rywalką w pierwszej rundzie była Francuzka Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Białorusinka triumfowała 6:4, 6:1. W kolejnym spotkaniu zmierzyła się z Chinką Zhuoxuan Bai, wygrywając 6:3, 6:1. W międzyczasie do tablicy liderkę światowego rankingu wywołała Ołeksandra Olijnykowa.

Olijnykowa wspomniała o Sabalence. "Podpisała list poparcia"

Ukraińska tenisistka ostro skrytykowała Sabalenkę, zarzucając jej i innym zawodnikom powiązania z reżimami oraz udział w imprezach sponsorowanych przez firmy związane z wojną.

- Tak naprawdę mam wrażenie, że żyję obok ludzi niebezpiecznych. Mają niebezpieczne przekonania. A ich czyny są niebezpieczne. Mam na myśli na przykład liderkę światowego rankingu. Czy wiedzieliście, że w 2020 roku podpisała list poparcia dla Łukaszenki? - powiedziała w rozmowie z "L'Equipe".

Olijnykowa miała na myśli moment, kiedy tłumy protestowały na ulicach przeciwko prezydentowi Białorusi, a Sabalenka okazała mu wsparcie. Trzeba też pamiętać, że jest to swego rodzaju dług wdzięczności. Kilka lat wcześniej, kiedy tenisistka zaczęła piąć się w górę rankingu WTA i wygrywać turnieje, to pieniądze trafiały na konto oszusta, a ona sama poprosiła Łukaszenkę o pomoc. Polityk zresztą ma słabość do Sabalenki, co wielokrotnie pokazywał.

Olijnykowa natomiast zadebiutowała w głównej drabince turnieju Wielkiego Szlema na Australian Open, mierząc się z broniącą tytułu Madison Keys na Rod Laver Arena. Amerykanka zwyciężyła 7:6(6), 6:1, lecz nie miała łatwej przeprawy. Ukrainka z kolei wyszła na konferencję prasową w koszulce z napisem "Potrzebuję waszej pomocy, aby chronić ukraińskie dzieci i kobiety, ale nie mam prawa tu o tym mówić". Jej ojciec walczy na wojnie, a ona sama woli przebywać w ojczyźnie, by nie być daleko od swoich najbliższych.

Sabalenka ucina temat. "Dużo o tym mówiłam"

Obecność Olijnykowej na Australian Open wznieciła z powrotem temat wojny na Ukrainie, w którą poza Rosją jest także zaangażowana Białoruś. Sabalenka została o to zapytana.

- Oczywiście, że już dużo o tym mówiłam. Pragnę pokoju i gdybym mogła coś zmienić, z pewnością bym to zrobiła. Poza tym nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem tu dla tenisa. To turniej tenisowy. Powiedziałam już wystarczająco dużo i nie chcę rozmawiać o polityce. Dziękuję - powiedziała liderka światowego rankingu, cytowana przez serwis puntodebreak.com.

W trzeciej rundzie Sabalenka zmierzy się z Anastazją Potapową, czyli Rosjanką grającą w barwach Austrii.