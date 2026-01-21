To koniec! Pilna decyzja Majchrzaka po meczu 2. rundy Australian Open

Kamil Majchrzak (59. ATP) w II rundzie Australian Open przegrał 3:6, 4:6, 6:7 (5:7) z Węgrem Fabianem Marozsanem (47. ATP). "Ból mięśniowy przy serwisie utrudnił Kamilowi Majchrzakowi walkę z Węgrem Marozsanem w II rundzie Australian Open. Polak chwilami dokonywał na korcie rzeczy wielkich, ale jednak przegrał. Polak nie mógł normalnie serwować, musiał wstrzymywać rękę. Serwis był za to największym atutem wyższego Węgra - pisał Dariusz Wołowski, dziennikarz Sport.pl w relacji z meczu. Majchrzak powtórzył życiowy wynik w Melbourne, ale go nie poprawił.

Pilna decyzja Majchrzaka po porażce w Australian Open

Kamil Majchrzak miał też w Melbourne grać w deblu. Polak po porażce z Marozsanem zdecydował się wycofać z gry. To pewnie też efekt jego problemów zdrowotnych. W efekcie turniej dla Polaka już się zakończył, bo do gry w mikście nie był zgłoszony.

Majchrzak w deblu miał grać razem w parze z Amerykaninem Ethanem Quinnem (80. ATP), czyli rywalem Huberta Hurkacza w drugiej rundzie singla. Majchrzak-Quinn zrezygnowali przed meczem z duetem: Pierre-Hughes Herbert/Jordan Thompson (Francja, Australia).

Miejsce Majchrzaka i Quinna zajęli debliści z listy oczekujących: Sriram Balaji/ Neil Oberleitner (Indie, Austria).

Teraz Quinn skupi się na rywalizacji w singlu. Jego mecz z Hurkaczem odbędzie się w czwartek. Zwycięzca tego starcia w III rundzie zmierzy się z lepszym z pojedynku: Jakub Mensik (Czechy, 17. ATP) - Rafael Jodar (Hiszpania, 150. ATP).

W tym samym dniu na kort wyjdzie też wiceliderka światowego rankingu - Iga Świątek. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych zagra z Czeszką Marie Bouzkovą (44. WTA).

Relacje na żywo z meczów Świątek w Australian Open na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.