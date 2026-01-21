Aryna Sabalenka i Coco Gauff to dwie największe rywalki Igi Świątek w tegorocznym Australian Open. W końcu to odpowiednio liderka i trzecia zawodniczka światowego rankingu, które też są rozstawione w imprezie z numerami 1 i 3. W środę obie te tenisistki grały swoje mecze w II rundzie.

Sabalenka i Gauff były absolutnymi faworytkami. Jest niespodzianka w AO!

Jako pierwsza wyszła na kort Sabalenka. Białorusinka zmierzyła się z rewelacyjną kwalifikantką, Chinką Zhuoxuan Bai (702. WTA), która w I rundzie sensacyjnie pokonała po blisko trzygodzinnym meczu 6:4, 2:6, 7:6 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową (47. WTA). Sabalenka zaczęła mecz imponująco, bo wygrała pierwsze pięć gemów. Wtedy miała chwilę słabości, przegrała nawet trzy gemy z rzędu. Białorusinka zmarnowała aż siedem piłek setowych! Wykorzystała dopiero ósmą. W drugiej partii była już zdecydowanie lepsza i przegrała tylko jednego gema. Sabalenka w meczu trwającym godzinę i 14 minut miała więcej winnerów (24-11) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (21-27).

- Rywalka naprawdę się rozkręciła w pierwszym secie i przez chwilę pomyślałam: "Co mam zrobić?". Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zamknąć tego pierwszego seta. Myślę, że dodało mi to trochę pewności siebie. Zawsze są rzeczy do poprawy, ale cieszę się, że nie przegrałam i byłam cały czas skoncentrowana. Próbowałam sobie powtarzać: rób krok po kroku, wszystko w porządku, wrócisz, walcz dalej, próbuj dalej i cieszę się, że dobrze mi poszło - powiedziała Sabalenka po meczu.

Cztery minuty dłużej na korcie spędziła Coco Gauff. Amerykanka wygrała 6:2, 6:2 z Serbką Olgą Danilović (69. WTA). Serbka miała aż 34 niewymuszone błędy przy zaledwie 14 Gauff. Amerykanka o IV rundę zagra ze swoją rodaczką Hailey Baptiste (70. WTA).

W środową noc doszło do dużej niespodzianki. Mistrzyni US Open 2021 - Emma Raducanu (Wielka Brytania, 29. WTA) przegrała 6:7, 2:6 z Anastazją Potapową (Austria, 55. WTA). W pierwszym secie Raducanu nie wykorzystała prowadzenia 5:3. Druga partia była już jednostronna i Potapowa przegrała w niej tylko dwa gemy.

Potapowa w III rundzie AO zmierzy się z Sabalenką.

Środowe wyniki II rundy kobiet Australian Open