Rosjanie czekają już tylko na Świątek. Ostrzą sobie zęby

Iga Świątek (2. WTA) rozpoczęła Australian Open od zwycięstwa 7:6(5), 6:3 nad Yue Yuan (130. WTA). Zatem jest o krok bliżej wyczekiwanego tytułu (ostatniego potrzebnego do zdobycia Karierowego Wielkiego Szlema), ale po drodze będą na nią czekać wymagające rywalki. Potencjalne hity rozpalają wyobraźnię.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Iga Świątek niebawem rozegra hitowy mecz w Australian Open? Rosjanka awansowała

W trzeciej rundzie teoretycznie najtrudniejszą przeciwniczką 24-latki może być Anna Kalinska (33. WTA), rozstawiona w turnieju z numerem 31. Taki pojedynek bardzo chciałaby zobaczyć Swietłana Kuzniecowa, dwukrotna mistrzyni Wielkiego Szlema w singlu (Roland Garros, US Open) i deblu (dwukrotnie Australian Open).

"Mamy dobrą wiadomość: Kalinska, po trudnym pierwszym secie, który wygrała w tie-breaku (do trzech - red.), pewnie wygrała drugą partię (6:1 - red.), a wraz z nią cały mecz, pokonując Brytyjkę Sonay Kartal" - tak Kuzniecowa zaczęła wpis na Telegramie. Po czym wyraziła nadzieję na starcie swojej rodaczki z Polką.

Iga Świątek kontra Anna Kalinska w Australian Open? Swietłana Kuzniecowa pisze wprost

"Następna w kolejce jest Julia Graber z Austrii, ale dajcie kciuk w górę, jeśli śledzicie również nieco niższe pozycje w drabince i, tak jak ja, chcielibyście zobaczyć mecz Anny z Igą Świątek w trzeciej rundzie" - dodała. Wpis zebrał ponad 100 reakcji, zatem wydaje się, że nie tylko 40-latka czeka na taką potyczkę.

Zobacz również: Świat oszalał po tym, co zrobiła Osaka na AO. Natychmiast zareagowali

Żeby Iga Świątek w ogóle dotarła do trzeciej rundy, to najpierw musi pokonać Marie Bouzkovą (44. WTA). To spotkanie odbędzie się w czwartek 22 stycznia. Tego samego dnia Anna Kalinska zmierzy się z Julią Grabher (95. WTA).