"Zdrajczyni Rosji" wylatuje z Australian Open. Wygrywała 6:0 i się zaczęło

Kasatkina zasłynęła jako najsłynniejsza rosyjska tenisistka, która jasno sprzeciwiała się polityce Rosji oraz jej agresji militarnej przeciwko Ukrainie. Pochodząca z Togliatti zawodniczka już od paru lat znajdowała się na celowniku władz Moskwy, stąd nie za bardzo mogła wracać w rodzinne strony. Wreszcie w 2025 roku uzyskała obywatelstwo Australii. To pod jej flagą obecnie startuje w międzynarodowych zawodach.

Kasatkina z bolesną porażką. To nie tak miało być

Jeszcze parę lat temu Kasatkina należała do ścisłej czołówki WTA, miała nawet okazję zagrać w WTA Finals. Obecnie znajduje się na dopiero 43. pozycji w rankingu, ale w pierwszej rundzie Australian Open trafiła w teorii na niezbyt groźną przeciwniczkę. Czeszka Nikola Bartunkova ma 19 lat i dopiero zbiera szlify na najwyższym poziomie. We wtorek zdołała jednak zaskoczyć faworytkę.

Pierwszy set trafił właśnie do niej - Czeszka wygrała tiebreaka 9:7. W drugiej partii wydawało się jednak, że Kasatkina znalazła sposób na nastolatkę. Pokonała ją bez straty gema i bez wątpienia w dobrym humorze przystąpiła do ostatniego, decydującego seta. W nim jednak ponownie sprawy przestały iść po jej myśli. I to mimo tego, że w trzecim gemie uzyskała przełamanie i wyszła na prowadzenie 2:1.

Po chwili bowiem Bartunkova też odpowiedziała przełamaniem. A następnie poszła za ciosem i wygrała całą partię 6:3. Czeszka tym samym odniosła jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze. A Kasatkina doznała wielkiego rozczarowania. Żegna się z Australian Open po rozegraniu zaledwie jednego spotkania przed (od niedawna) własną publicznością.

Daria Kasatkina - Nikola Bartunkova 6:7 (7), 6:0, 3:6