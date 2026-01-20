Szaleństwo w Australian Open! Wtopa organizatorów, Świątek reaguje

Już w I rundzie zakończyła udział w tegorocznym Australian Open rewelacja ubiegłego sezonu, 20-letnia Alexandra Eala (49. WTA). Filipinka przegrała po dwugodzinnym meczu 6:0, 3:6, 2:6 z Amerykanką Alycią Parks (99. WTA).

Tłumy widzów chciały zobaczyć Ealę. Iga Świątek komentuje jej popularność

Przy okazji meczu Eali w Melbourne było absolutne szaleństwo. Wielu kibiców chciało bowiem zobaczyć mecz już teraz jednej z najpopularniejszych tenisistek świata. "News.com.au" informuje, że organizatorzy popełnili duży błąd, wyznaczając jej mecz na mniejszy kort numer 6.

"W poniedziałek organizatorom Australian Open przydarzyło się niepowodzenie, gdy podjęli decyzję o wyznaczeniu kortu numer 6 na mecz Filipinki Alexandry Eali. Według ostatniego spisu powszechnego w Melbourne mieszka 58935 osób urodzonych na Filipinach. Można było odnieść wrażenie, że wszyscy chcieli zobaczyć jej mecz. W efekcie wokół kortu był wielki ścisk" - pisze "News.com.au".

Portal dodaje, że w Melbourne były gigantyczne kolejki, bo tylu kibiców chciało zobaczyć Ealę, która w ubiegłym roku pokonała w turnieju w Miami Igę Świątek.

"Żądania były tak duże, że kibicom powiedziano, aby nawet nie zawracali sobie głowy, a wokół kortów ustawiono dodatkowe zabezpieczenia, które utrzymywały napiętą atmosferę podczas meczu Eali z Parks" - czytamy. Po zakończeniu spotkania Eala spędziła aż 15 minut na rozdawaniu autografów, co też jest rzadko spotykane. Otrzymała wielkie wsparcie od swoich kibiców po tej porażce.

Na temat popularności Eali wypowiedziała się Iga Świątek, wiceliderka światowego rankingu.

- Nie widziałam na żywo, jak ludzie reagują na Ealę. Na pewno jednak jest ona miłą osobą i myślę, że pod względem charakteru również zasługuje na wsparcie, ponieważ ma wszystkie dobre cechy. Poza tym wydaje mi się, że gdy pochodzisz z mniejszego kraju, jesteś w pewnym sensie większą postacią, bo nie ma tam wielu sportowców, na których ludzie mogliby się wzorować - przyznała Świątek.

Eala to mistrzyni juniorskich turniejów wielkoszlemowych: US Open 2022 w grze pojedynczej oraz Australian Open 2020 i French Open 2021 w grze podwójnej.

Filipinka w karierze seniorskiej wygrała dotychczas jeden turniej - w czerwcu ubiegłego roku na kortach trawiastych w Eastbourne. Jej dotychczasowy najlepszy wynik w turniej wielkoszlemowym to II runda US Open 2025.