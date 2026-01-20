Henin zobaczyła pierwszy mecz Świątek i wydała wyrok. "Nie warto"

Iga Świątek była wskazywana przed Australian Open jako jedna z głównych pretendentek do triumfu w Australian Open. Gdyby się jej to udało, zgarnęłaby Karierowego Wielkiego Szlema, czyli wygrałaby wszystkie cztery najważniejsze turnieje tenisowe. Na jej notowania nie wpłynęły porażki z Coco Gauff i Belindą Bencić w United Cup. Wygląda na to, że nie wpływa też to, co działo się w meczu z Chinką Yuan Yue, Świątek miała tutaj trochę problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik? Klaudia Zwolińska: To dla mnie szokujące!

Henin spokojna o Świątek po pierwszym meczu w AO. "Jest mistrzynią"

Na pewno starcie z Chinką, które okazało się wymagające, to cenna lekcja dla Świątek. I może to też zaprocentować w kolejnych meczach. Z podobnego założenia wychodzi Justine Henin, mistrzyni Australian Open z 2004 r. Belgijka uważa, że Polka pokazała mistrzowską klasę w trudnych momentach tego pojedynku i dzięki temu będzie jej łatwiej w kolejnych rundach.

- To prawda, że jeśli grasz wiele długich meczów, ciało to czuje, ale jeśli zaczynasz od łatwych meczów, a potem czeka cię trudny, możesz czuć się zardzewiała. Doświadczyłam obu sytuacji. Nie warto ich nadmiernie analizować. Ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co się stało i być przygotowanym na kolejny mecz. Iga jest mistrzynią; ma to w sobie i udowodniła to nawet w trudnych chwilach - powiedziała Henin w rozmowie ze stacją TNT Sport.

Henin ceni Świątek za to, że potrafi poradzić sobie pod presją, niezależnie od tego, skąd ona jest. - Bycie numerem jeden na świecie i supergwiazdą w swoim kraju wiąże się z ogromną presją. Radzi sobie z tym – z wzlotami i upadkami, co jest całkowicie normalne – ale zazwyczaj znajduje sposób. Co dalej, zależy od jej motywacji, którą wciąż ma. Jest młoda i dopóki w jej życiu panuje równowaga, zarówno psychiczna, jak i fizyczna, może utrzymać się na szczycie. W dzisiejszych czasach trudniej ją znaleźć. Ale jest inteligentna i ambitna - skomentowała była liderka światowego rankingu.

W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Czeszka Marie Bouzkova. Polka będzie faworytką tego starcia. Według Henin ten mecz to po prostu kolejny krok do końcowego triumfu Świątek w AO.

- Mam nadzieję, że uda jej się wygrać Australian Open. To coś wyjątkowego, gonić za tym, czego się jeszcze nie wygrało. Przez lata walczyłam o Wimbledon i nigdy mi się nie udało – to wyzwanie, ale pozytywne - przyznała.

Zobacz też: Po tej decyzji skoczków Małysz nie wytrzymał. "To był dla mnie policzek"

Mecz Polki przewidziany jest na czwartek. Jeśli wygra, zmierzy się z lepszą z pary Anna Kalinska - Julia Grabher.