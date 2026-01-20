Słowa Gauff o Świątek niosą się po świecie. Jest riposta Polki

Coco Gauff uchodziła w przyszłości za jedną z najwygodniejszych rywalek dla Igi Świątek. Utalentowana zawodniczka długo nie mogła znaleźć sposobu na Polkę. Przegrała z nią pierwszych siedem meczów, potem zaś ich bilans wynosił 11:1 dla Świątek. Ostatnio jednak to Gauff seryjnie wygrywa te starcia. Zrobiła to już cztery razy z rzędu. Po ostatnim spotkaniu w United Cup wspomniany bilans wynosi już 11:5. Nieoczekiwanie stał się też tematem ożywionej dyskusji.

Gauff mówiła o "mentalnym dołku". Nagle taka odpowiedź Świątek. "Nie ma znaczenia"

W trakcie Australian Open Gauff pytana była o niego przez dziennikarzy. Okazało się, że Amerykanka mocno przejmowała się niekorzystnymi statystykami. - Nie było drugiego bilansu, z którym czułabym się tak źle. W przeszłości naprawdę wiele o tym myślałam, bo po prostu chcesz wygrać ten jeden mecz. Gdy w końcu to się udało, to w jakiś sposób wykasowało to te poprzednie spotkania - stwierdziła w trakcie jednej z konferencji prasowych.

Gauff przyznała też, że w przeszłości, grając ze Świątek, często była w "mentalnym dołku". Gdy niekorzystną serię udało się przełamać, problem zniknął. - Pozbyłam się tego z mojej głowy - wyznała. A jak do całej sprawy podchodzi Iga Świątek? Podczas konferencji również ją zapytaną o historię meczów z Gauff. Polka przyznała zaś, że w ogóle o niej "nie myśli". - Chyba bezpośrednie pojedynki nie mają większego znaczenia. Może dla niej, jeśli zadajesz jej to samo pytanie, to jest coś innego - odpowiedziała dziennikarzowi.

Tak Świątek podchodzi do meczów z Gauff. "Bardziej zwracam uwagę na to..."

Sama Świątek przekonywała, że przed meczami z Gauff nie spoglądała na bilans. - Nawet kiedy wygrywałam z nią, nie myślałam o tym. Myślę, że dlatego mogłam to kontynuować, bo nie brałam wygranej za pewnik. Bardziej koncentrowałam się na grze, na rzeczach, nad którymi powinnam popracować lub które powinnam poprawić, bo ona też się poprawiała - stwierdziła nasza tenisistka, cytowana przez thetennisgazette.com.

Teraz jednak bilans spotkań z Gauff nie jest dla Świątek tak korzystny. Dlatego też pytana była, czy przejmuje się ostatnimi czterema porażkami. - Chyba po prostu chcę traktować każdy mecz jako osobną historię. Każdy mecz toczy się w innych warunkach. Więc nie ma sensu ciągle do tego wracać i… Ostatni raz grałyśmy w Madrycie (poza meczem w United Cup w 2026 r. - red.). To było ponad sześć miesięcy temu. To dość długi okres w tenisowym życiu. Dla mnie to nie jest cała historia. Bardziej zwracam uwagę na to, jak ja się czuję w danym miesiącu czy tygodniu i jak ona się czuje, jak będziemy grać przeciwko sobie. To wszystko - podsumowała.