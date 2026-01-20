Zobaczył, co zrobiła Świątek i wydał wyrok. "Chciała wysłać wiadomość"

Aż dwie godziny walczyła druga w rankingu WTA Iga Świątek ze 130. Yue Yuan. Chińska kwalifikantka mocno postawiła się faworytce. I jednocześnie wykorzystała słabszy dzień Polki.

W wygranym 7:6 (5), 6:3 meczu Świątek popełniła aż 35 niewymuszonych błędów. Bardzo często podejmowała ryzyko, które się nie opłacało - skracała wymiany ryzykownymi uderzeniami. I nie trafiała, zwłaszcza forhendami.

Od razu po meczu, w rozmowie na korcie, Świątek podkreślała, że w jej naturze nie leży po prostu przebijanie piłki, że ona musi i chce atakować. I liczy, że się skalibruje, znajdzie odpowiedni rytm i skuteczność. Ale eksperci patrzą na sprawę nieco inaczej.

Świątek potrzebuje marginesu

- To wyglądało tak, jakby chciała wysłać wiadomość całemu turniejowi. A prawda jest taka, że dziś musiała być lepsza tylko od jednej osoby, od Yuan, z którą grała. A ponieważ od początku popełniała niewymuszone błędy, utrudniała sobie życie - komentuje mecz Świątek Tim Henman.

Brytyjczyk, który przez lata należał do światowej czołówki (w 2002 roku doszedł do czwartego miejsca w rankingu ATP) podkreśla, że Świątek powinna dążyć do znalezienia równowagi między agresją a kontrolą. - Kiedy grasz dobrze, czujesz się pewnie, ale gdy nie grasz aż tak dobrze, musisz znaleźć równowagę, musisz mieć odrobinę więcej cierpliwości i dać sobie większy margines - przekonuje ekspert Eurosportu i TNT Sports.

Ostatecznie Świątek, mimo problemów ze swoją grą, wygrała mecz z Yuan w dwóch setach. Henman podkreśla, że to dobry wynik, ale jednocześnie przekonuje, że gdyby Świątek dała sobie większy margines, to na pewno "pomogłaby sobie szybciej zaaklimatyzować się w turnieju".

Być może Świątek poczuje się pewniej i lepiej w Australian Open dzięki występowi w drugiej rundzie. W niej zmierzy się w czwartek z Czeszką Marie Bouzkovą (44 WTA).

