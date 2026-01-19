Jiri Lehecka (21. ATP) jest obok Jakuba Mensika (17. ATP) oraz Tomasa Machaca (30. ATP) jedną z największych nadziei czeskiego tenisa. 19-letni Lehecka wciąż czeka na wielki sukces w swojej karierze. Dotychczas wygrał dwa turnieje: w Adelaidzie i Brisbane, a jego najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to ćwierćfinał Australian Open (2023) i US Open (2025).

Dzieli ich aż 179 miejsc. "Najbardziej zaskakujący wynik dnia"

Wiadomo już, że Lehecka nie poprawi tego wyniku w Melbourne. Czech w I rundzie Australian Open 2026 zmierzył się z 21-letnim kwalifikantem Arthurem Geą (198. ATP). Francuz to finalista juniorskiego Wimbledonu w grze podwójnej chłopców w 2023 roku.

Mecz miał sensacyjny przebieg. W pierwszym secie przy stanie 5:5 Lehecka przegrał dwa gemy z rzędu i całego seta. W drugiej partii Czech szybko objął prowadzenie 2:0, ale błyskawicznie też je stracił (2:2). Przy stanie 5:5 Lehecka przełamał rywala i serwował, by doprowadzić do remisu w setach. Zmarnował jednak wielką szansę i przegrał swoje podanie. Potem fatalnie spisał się w tie-breaku, w którym wygrał zaledwie jeden punkt!

W trzecim secie Francuz znów był lepszy w końcówce. Przy stanie 5:5 przełamał rywala do 30, a po chwili wygrał swoje podanie do 0. Gea miał mniej winnerów (28-37), ale też mniej niewymuszonych błędów (40-50).

- Prawdopodobnie najbardziej zaskakujący wynik dnia. Wow. W drugiej rundzie zmierzy się z Wawrinką, ogromna szansa dla obu! - skomentował w serwisie X Jose Morgado, znany dziennikarz specjalizujący się w tenisie.

"Zajmujący 198. miejsce w rankingu światowym Arthur Gea odniósł swoje największe zwycięstwo, pokonując rozstawionego z numerem 17 Jiri Leheckę. To jego pierwsza wygrana w turnieju wielkoszlemowym. Odniósł swoje dziewiąte zwycięstwo w dziewięciu meczach tego sezonu i zyskał sławę w oczach szerokiej publiczności podczas Australian Open" - dodał serwis Univers Tennis.

Gea o III rundę turnieju zagra z aż 19 lat od siebie starszym Stanem Wawrinką (139. ATP), który pokonał 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) Serba Laslo Djere (92. ATP).