Polki poznały rywalki w BJKC. "Najgorsze z możliwych"

Iga Świątek wygraną nad Yue Yuan spuentowała fantastyczny dzień dla polskiego tenisa w Australian Open. Swoje mecze wygrało aż pięciu naszych reprezentantów. Tego samego dnia pojawiły się też istotne wieści dla Świątek i jej koleżanek z kobiecej drużyny. Dowiedzieliśmy się, kto będzie naszym rywalem w eliminacjach do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Niestety los tym razem nie był zbyt łaskawy.
Radom, kwiecień 2022 r. Kobieca reprezentacja Polski na turniej Billie Jean King Cup. Od lewej: kapitan Dawid Celt, Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Frech, Maja Chwalińska i Alicja Rosolska.
Fot. Marta Dudzińska / Agencja Wyborcza.pl

Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Linda Klimovicova - wszystkie cztery Polki awansowały do drugiej rundy Australian Open. W poniedziałek wszystkie wygrały swoje mecze w Melbourne. Jako ostatnia dokonała tego Świątek, która mimo pewnych problemów pokonała Chinkę Yue Yuan 7:6 (5), 6:3. Tuż po spotkaniu pojawiła się zaś ważna wiadomość zarówno dla niej, jak i pozostałych naszych tenisistek.

Trudne losowanie Polek. Oto nasze rywalki w eliminacjach BJK Cup

Chodzi turniej Billie Jean King Cup, w którym rywalizują kobiece reprezentacje narodowe. W poniedziałek odbyło się losowanie par, które zmierzą się w kwalifikacjach do turnieju finałowego. Jak poinformowano dokładnie o godz. 12:15 na platformie X, rywalem Polski będzie reprezentacja Ukrainy. Ona też będzie oficjalnym gospodarzem spotkania, a więc zadecyduje, gdzie odbędzie się rywalizacja.

Losowanie trudno uznać za specjalnie dla nas szczęśliwe. Z Ukrainkami nasza ekipa mierzyła się już w poprzednim roku i nie ma w związku z tym miłych wspomnień. Polki przegrały rywalizację na turnieju w Radomiu 0:3 i to Ukraina awansowała do finałów. Wówczas zabrakło jednak w naszym składzie Igi Świątek, a do gry przystąpiły Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Martyna Kubka.

- Najgorsze z możliwych obok Kazachstanu, ale przynajmniej bez wyjazdu do Japonii czy Australii - ocenił na X Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl

Znamy pary w kwalifikacjach BJK Cup. Wiadomo, kiedy mecze

Zgodnie z zapowiedzią mecze eliminacyjne zostaną rozegrane 10 i 11 kwietnia. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, który we wrześniu odbędzie w Chinach. Z kolei przegrane kraje będą rywalizowały w fazie play-off w listopadzie. W poprzedniej edycji ten los spotkał m.in. Polkę, która ostatecznie wygrała z Nową Zelandią i Rumunią. A jak prezentują się pozostałe pary?

Mecze eliminacyjne Billie Jean King Cup:

  • Włochy - Japonia
  • Stany Zjednoczone - Belgia 
  • Wielka Brytania - Australia
  •  Kanada - Kazachstan
  • Hiszpania - Słowenia
  • Czechy - Szwajcaria
  • Polska - Ukraina

Poprzednią edycję Billie Jean King wygrały Włoszki, które w finale pokonały reprezentację USA. Wysoko zaszła także Ukraina. Odpadła dopiero w półfinale po porażce z późniejszymi triumfatorkami.

