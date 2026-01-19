Polki poznały rywalki w BJKC. "Najgorsze z możliwych"

Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Linda Klimovicova - wszystkie cztery Polki awansowały do drugiej rundy Australian Open. W poniedziałek wszystkie wygrały swoje mecze w Melbourne. Jako ostatnia dokonała tego Świątek, która mimo pewnych problemów pokonała Chinkę Yue Yuan 7:6 (5), 6:3. Tuż po spotkaniu pojawiła się zaś ważna wiadomość zarówno dla niej, jak i pozostałych naszych tenisistek.

Trudne losowanie Polek. Oto nasze rywalki w eliminacjach BJK Cup

Chodzi turniej Billie Jean King Cup, w którym rywalizują kobiece reprezentacje narodowe. W poniedziałek odbyło się losowanie par, które zmierzą się w kwalifikacjach do turnieju finałowego. Jak poinformowano dokładnie o godz. 12:15 na platformie X, rywalem Polski będzie reprezentacja Ukrainy. Ona też będzie oficjalnym gospodarzem spotkania, a więc zadecyduje, gdzie odbędzie się rywalizacja.

Losowanie trudno uznać za specjalnie dla nas szczęśliwe. Z Ukrainkami nasza ekipa mierzyła się już w poprzednim roku i nie ma w związku z tym miłych wspomnień. Polki przegrały rywalizację na turnieju w Radomiu 0:3 i to Ukraina awansowała do finałów. Wówczas zabrakło jednak w naszym składzie Igi Świątek, a do gry przystąpiły Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Martyna Kubka.

- Najgorsze z możliwych obok Kazachstanu, ale przynajmniej bez wyjazdu do Japonii czy Australii - ocenił na X Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl

Znamy pary w kwalifikacjach BJK Cup. Wiadomo, kiedy mecze

Zgodnie z zapowiedzią mecze eliminacyjne zostaną rozegrane 10 i 11 kwietnia. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, który we wrześniu odbędzie w Chinach. Z kolei przegrane kraje będą rywalizowały w fazie play-off w listopadzie. W poprzedniej edycji ten los spotkał m.in. Polkę, która ostatecznie wygrała z Nową Zelandią i Rumunią. A jak prezentują się pozostałe pary?

Mecze eliminacyjne Billie Jean King Cup:

Włochy - Japonia

Stany Zjednoczone - Belgia

Wielka Brytania - Australia

Kanada - Kazachstan

Hiszpania - Słowenia

Czechy - Szwajcaria

Polska - Ukraina

Poprzednią edycję Billie Jean King wygrały Włoszki, które w finale pokonały reprezentację USA. Wysoko zaszła także Ukraina. Odpadła dopiero w półfinale po porażce z późniejszymi triumfatorkami.