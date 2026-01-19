Świątek miała wygrać dwa sety i z łatwością zameldować się w kolejnej rundzie Australian Open. Prawdziwa jest jednak tylko pierwsza część tego zdania. Reprezentantka Polski męczyła się w spotkaniu z Yuan Yue. 130. zawodniczka świata w pierwszym secie prowadziła już 5:3. Iga Świątek ostatecznie odrobiła tę stratę i wygrała po tie-breaku. W drugim secie było już lepiej i Świątek wygrała go bez większych problemów.

Tak WTA skomentowało sukces Świątek. Natychmiastowa reakcja

Jednak postawa reprezentantki Polski w pierwszym secie mogła zaniepokoić kibiców, z których wielu liczy na to, że w trakcie trwającego Australian Open uda jej się wywalczyć Karierowego Wielkiego Szlema. Świątek na początku spotkania miała jednak naprawdę dużo problemów.

"Iga Świątek dźwiga ciężary w pierwszej rundzie Australian Open. Aż 21 niewymuszonych błędów Polski w pierwszym secie" - zauważał w trakcie meczu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

W drugim secie było już jednak dużo lepiej. Świątek wygrała pierwsze trzy gemy, a potem - choć złapała chwilową zadyszkę - doprowadziła w końcu do zwycięstwa. Ostatecznie reprezentantka Polski wygrała drugiego seta 6:3 i wywalczyła awans do drugiej rundy Australian Open.

Od razu na sukces reprezentantki Polski zareagował oficjalny profil WTA. "Walecznie przez pierwszą rundę. Iga Świątek po wymagającym meczu wygrała z Yuan 7-6(5), 6-3!" - poinformowała organizacja, która też zauważyła, że dla Polki nie był to łatwy mecz.

Fani reprezentantki Polski na pewno będą liczyć na to, że w kolejnym spotkaniu Świątek nie będzie miała już tak dużych problemów. W drugiej rundzie polska tenisistka zagra z Czeszką Marie Bouzkovą. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.