Powrót na stronę główną

Tak wygląda ranking WTA po tym, co zrobiła Świątek w pierwszym meczu AO

Iga Świątek z pewnymi problemami zameldowała się w II rundzie Australian Open. Nasza najlepsza tenisistka przegrywała w pierwszym secie z Chinką Yue Yuan 3:5, ale odwróciła losy partii i wygrała po tie-breaku. W drugiej było już znacznie łatwiej. Mecz skończył się zwycięstwem Polki 7:6 (5), 6:3. Jak ten wynik wpływa na jej sytuację na światowych listach? Oto jak na ten moment wygląda ranking WTA.
TENNIS-AUSOPEN/
Fot. REUTERS/Tingshu Wang

Iga Świątek dołączyła do Magdaleny Fręch, Magdy Linette i Lindy Klimovicovej. Jako czwarta Polka zapewniła sobie udział w drugiej rundzie Australian Open. I wcale nie było to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Chinkę Yue Yuan pokonała 7:6 (5), 6:3 i w kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą. A jak teraz wygląda sytuacja naszej tenisistki w rankingu WTA?

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik? Klaudia Zwolińska: To dla mnie szokujące!

Świątek gra dalej w Australian Open. Taką ma stratę do Sabalenki

Za wygraną w pierwszej rundzie Świątek zarobiła 60 punktów. Dzięki temu ma w ich teraz w dorobku 7618 i pozostaje na drugim miejscu. Do prowadzącej Aryny Sabelenki traci 2142 oczka, czyli nawet w przypadku końcowego zwycięstwa w Australian Open jej nie wyprzedzi. Na ten moment podium uzupełnia Amanda Anisimova, mimo że w oficjalnym zestawieniu, w którym nie odpisano punktów za zeszłoroczną edycję Australian Open, wyżej jest Coco Gauff.

Finalistka ostatniego Wimbledonu i US Open w rankingu live traci do Polki 1298 punktów. Z kolei Gauff - 1555. Teoretycznie obie mają szansę odebrać naszej tenisistce pozycję wiceliderki po zakończeniu zmagań w Melbourne. Warunkiem zarówno dla jednej, jak i drugiej jest jednak końcowy triumf. Światek zaś musiałaby odpaść na wczesnym etapie. 

Tak teraz wygląda ranking WTA. Oto miejsca Polek po fantastycznym dniu na AO

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini, Belinda Bencic i Jekaterina Aleksandrowa. Ta ostatnia może jednak szybko wypaść z TOP 10, bo w już w pierwszej rundzie z Australian Open wyrzuciła ją Zeynep Sonmez. Pozostałe zawodniczki nadal są w grze.

W pierwszej setce rankingu poza Świątek są jeszcze dwie Polki - 39. Magda Linette i 57. Magdalena Fręch. O siedem pozycji w górę przesunęła się za to Linda Klimovicova, która podobnie jak dwie wcześniej wymienione awansowała do II rundy Australian Open. Obecnie plasuje się na 127. miejscu.

Ranking WTA po meczu Świątek - Yuan:

  • 1. Aryna Sabalenka - 9760 [pkt]
  • 2. Iga Świątek - 7618
  • 3. Amanda Anisimova - 6320
  • 4. Coco Gauff - 6063
  • 5. Jelena Rybakina - 5620
  • 6. Jessica Pegula - 5393
  • 7. Mirra Andriejewa - 4501
  • 8. Jasmine Paolini - 4207
  • 9. Belinda Bencic - 3282
  • 10. Jekaterina Aleksandrowa - 2983
  •  ...
  • 39. Magda Linette - 1217
  • 57. Magdalena Fręch - 1033
  • 127. Linda Klimovicova - 569

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich