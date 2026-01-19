Jeszcze niedawno Iga Świątek górowała nad Coco Gauff. Po Roland Garros 2024 bilans ich spotkań wynosił 11:1 dla reprezentantki Polski. Tylko że od tego czasu coś się zmieniło. Gauff zaczęła wygrywać kolejne starcia z Igą Świątek. Obecnie ten bilans jest już mniej jednostronny - 11:5 dla Igi Świątek - a Amerykanka wygrała cztery kolejne mecze przeciwko polskiej tenisistce.

Tak Gauff poradziła sobie ze Świątek. "Wiele o tym myślałam"

Obecnie trwa Australian Open i amerykańska tenisistka otrzymała pytanie dotyczące właśnie jej bilansu przeciwko Idze Świątek. Przyznała, że nie było jej łatwo.

- Nie było drugiego bilansu, z którym czułabym się tak źle. W przeszłości naprawdę wiele o tym myślałam, bo po prostu chcesz wygrać ten jeden mecz. Gdy w końcu to się udało, to w jakiś sposób wykasowało to te poprzednie spotkania. Oczywiście jest świetną zawodniczka i zasługiwała na te zwycięstwa. Ale przynajmniej przy niektórych porażkach - nie powiem, że przy wielu, bo po prostu mnie deklasowała - ale przy niektórych czułam już na początku, że jestem w mentalnym dołku. Gdy się tego mentalnego dołka pozbyłam, to zyskałam wolność - powiedziała Coco Gauff.

- Nie miałam drugiego takiego bilansu w tenisie, więc bardzo trudno było mi nawigować w tej sytuacji. Teraz mam poczucie, że mogę grać swobodnie. Oczywiście wciąż wiele nas dzieli, ale pozbyłam się tego z mojej głowy. Nie mogę zmienić przeszłości. Uczę się na niej. Jak to się skończy? Będę wiedziała, gdy będziemy kończyć kariery. Ale teraz przynajmniej wiem, że nie będę naszych przyszłych meczów zaczynać w mentalnym dołku - zaznaczyła.

Za Coco Gauff już pierwszy mecz na Australian Open. Reprezentantka USA pokonała Kamillę Rachimową (6:2, 6:3). Amerykanka zagra z Igą Świątek najwcześniej w finale. Reprezentantka Polski dopiero rozegra swoje pierwsze spotkanie na tym turnieju - rozpocznie się ono w poniedziałek 19 stycznia około godziny 9:10. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.