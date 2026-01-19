Australian Open: O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek zakończy "polski dzień" w Australian Open. W poniedziałek wszystkie nasze zawodniczki zapewniły sobie grę w kolejnej rundzie. Magdalena Fręch ograła Veronikę Erjavec 6:1, 6:1, Magda Linette niespodziewanie wyrzuciła z turnieju Emmę Navarro po zwycięstwie 3:6, 6:3, 6:3, a w meczu Lindy Klimovicovej z Francescą Jones przy stanie 6:2, 3:2 dla Polki rywalka skreczowała. Teraz pozostaje tylko czekać, aż do tego grona dołączy druga rakieta świata.

To będzie pierwszy mecz Igi Świątek w Australian Open. Dołączy do pozostałych Polek?

Aby tak się stało Świątek musi pokonać w pierwszej rundzie Chinkę Yue Yuan. Zadanie nie wydaje się zbyt wymagające. Yuan to dopiero 130. zawodniczka rankingu WTA. Aby dostać się do głównej drabinki Australian Open, musiała przebrnąć przez kwalifikacje. W nich pokonała Louisę Chirico, Marię Lourdes Carle oraz Tamarę Zidansek. W dwóch pierwszym spotkaniach potrzebowała do tego aż trzech setów.

W przeszłości Świątek miała już okazję mierzyć się z tą rywalką. Działo się to nie tak dawno, bo pod koniec września zeszłego roku. Wówczas panie spotkały się w II rundzie turnieju w Pekinie. Polce wystarczyło zaledwie 76 minut, by zwyciężyć 6:0, 6:3. Teraz stawka będzie nieco wyższa. Jeśli Świątek wygra, w II rundzie AO trafi na zwyciężczynie starcia Renata Zarazua - Marie Bouzkova.

Australian Open: Iga Świątek - Yue Yuan. O której godzinie i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Yue Yuan w ramach pierwszej rundy Australian Open odbędzie się w poniedziałek na największym korcie w Melbourne - Rod Laver Arenie. Spotkanie powinno rozpocząć się najwcześniej o godz. 9:00 rano polskiego czasu. Transmisję przeprowadzi stacja Eurosport 1. Dostępny będzie także stream online na płatnej platformie HBO Max. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.